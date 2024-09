El musculoso spot de Andrés Ojeda ya tiene un defensor mediático

Así, hay tópicos de la discusión política que prácticamente no pesarían en la decisión ante las urnas, como “el atraso cambiario”. En cambio hay otros temas que sí pesan y que, según Álvarez, preocupan mucho a la población. Uno de ellos, afirmó, es la adopción de animales: “Por eso, querer adoptar una mascota es hacer política”.

Álvarez escribió: “A la hora de votar, como en la vida misma, además de (o incluso más que) las ideas, incide la persona, su apariencia, su calidad humana, la impresión que nos causa el otro”. A lo que agregó: “Y a mucha gente le preocupa más los animales que el atraso cambiario. Por eso querer adoptar una mascota es hacer política”.

Un dato significativo en este posteo es que en ninguna línea se menciona a Ojeda y a sus criticado spot de campaña. No obstante, el “sujeto omitido” tiene una fuerza significativa muy grande.

Aquí el texto completo: “A la hora de votar, como en la vida misma, además de (o incluso más que) las ideas, incide la persona, su apariencia, su calidad humana, la impresión que nos causa el otro. Y a mucha gente le preocupa más los animales que el atraso cambiario. Por eso querer adoptar una mascota es hacer política”.

“Lo que uno realmente hace en la vida real”

Tras el lanzamiento del spot de marras, Ojeda explicó que su intención era captar la atención en una campaña que no está atrayendo a la gente.

En el programa Arriba Gente (Canal 10), el candidato colorado explicó: “Las entrevistas más cliqueadas por la gente tienen que ver más con preguntas de tipo personal que con posiciones políticas”.

Y agregó: "En el fondo, eso que ven ahí no es nada distinto de lo que uno realmente hace en la vida real".

Además, “si esto que hicimos hizo que generara interés, alguien nos googleó y tres personas leyeron parte de nuestra propuesta, (el objetivo) está cumplido”.

"Muy de capricornio"

El spot también provocó revuelo por una frase en la que Ojeda se autodefine como "muy de capricornio".

Consultado sobre este comentario, el candidato aclaró que surgió tras una conversación con la astróloga Susana Garbullo, a quien había consultado, a pesar de su escepticismo inicial. "Me describió de una forma tan precisa que me dio miedo (...) me dijo esa frase y me quedó", contó Ojeda, relatando cómo surgió la frase que luego generó tantos comentarios.