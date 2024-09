Ojeda argumentó el objetivo de su spot publicitario en un gimnasio

El candidato señaló que, aunque no imaginó que el spot tendría la repercusión que alcanzó, considera que fue un acierto. "En el fondo, eso que ven ahí no es nada distinto de lo que uno realmente hace en la vida real", expresó. Además, reveló que el spot fue acompañado por otro con contenido político más tradicional, pero que este último no tuvo el mismo impacto mediático.

Ojeda también defendió la estrategia publicitaria ante quienes la tildaron de superficial, argumentando que cualquier atención, aunque surgiera a partir de temas personales, puede ser positiva si redirige a los electores hacia su propuesta política. "Si esto que hicimos hizo que generara interés, alguien nos googleó y tres personas leyeron parte de nuestra propuesta, está cumplido", dijo.

"Muy de capricornio"

El spot también provocó revuelo por una frase en la que Ojeda se autodefine como "muy de capricornio". Consultado sobre este comentario, el candidato aclaró que surgió tras una conversación con la astróloga Susana Garbullo, a quien había consultado, a pesar de su escepticismo inicial. "Me describió de una forma tan precisa que me dio miedo (...) me dijo esa frase y me quedó", contó Ojeda, relatando cómo surgió la frase que luego generó tantos comentarios.