Violencia de género: piden "revisar todo el sistema de respuesta"
Desde el gobierno se comprometieron a trabajar de manera interinstitucional para "dar respuesta" en "el menor tiempo posible".
Este martes se reunió por primera vez la mesa de trabajo que convocó la semana pasada el gobierno con la sociedad civil para reforzar la respuesta a la violencia de género, tras los homicidios de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre, Andrés Morosini.
Durante este primer encuentro, que tuvo lugar en la misma sede del Poder Ejecutivo, la directora de Inmujeres Mónica Xavier, explicó que esta primera instancia tuvo como fin “escuchar a las representantes de la sociedad civil, que pretendían hacer propuestas”, y aseguró que las autoridades se van a “tomar el menor tiempo posible para dar una respuesta”. En ese sentido, valoró como “clave” el trabajo interinstitucional y dijo que “desde INAU, el MI, Inmujeres y desde la voluntad que coloca Presidencia en particular sobre este tema” estarán no sólo “devolviéndole a la sociedad civil respuestas sobre sus planteos”, sino también “trabajando desde todos los organismos tratando de ver si podemos tener más respuestas integrales y revisar nuestras actuaciones, porque sin duda los protocolos siempre tienen que estar sometidos a la revisión”.
Consultada sobre qué medidas concretas se pondrán arriba de la mesa, Xavier dijo que “esa es la respuesta” que tienen que dar en los próximos días, cuando se vuelva a reunir la mesa, que será “a la brevedad”, aunque aún sin fecha concreta. La jerarca apuntó además que durante el encuentro se conversó sobre leyes que, “por la evaluación que tenemos, no han contribuido a mejorar la situación”, sino, “por el contrario, a empeorarla”, y mencionó en particular la ley de tenencia compartida. Sobre este punto en particular, recordó que el Frente Amplio tiene "la revisión y la modificación" de esta norma en su programa, y que se espera que el tema sea tratado eventualmente en el Parlamento.
Por último, consideró que es necesario que la ley de violencia de género incluya la caracterización de la violencia vicaria, algo que “no fue posible cuando se aprobó”, en 2017.
En nombre de la sociedad civil habló Soledad González, que aseguró a la prensa que este primer encuentro se propuso “fijar posición sobre qué función cumpliría esta mesa, qué alcance tendría y qué posibilidades tiene para adelante”.
La activista dijo que la “propuesta de trabajo” que llevaron ellas tiene que ver con “revisar todo el sistema de respuesta, de manera integral y absoluta”, por parte de “todas las instituciones que tienen responsabilidad o un que ver en la atención, prevención, reparación y acceso a la justicia”. Eso, concretamente, implica “revisar todas las prácticas, todos los dispositivos, las herramientas, los instrumentos”, detalló.
A su vez, aclaró que su planteo “no es un diagnóstico, ni es una consultoría”, sino que apunta a que “haya personas revisando proactivamente, pensando cómo se soluciona el problema”.