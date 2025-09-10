Violencia de género: piden "revisar todo el sistema de respuesta"

Consultada sobre qué medidas concretas se pondrán arriba de la mesa, Xavier dijo que “esa es la respuesta” que tienen que dar en los próximos días, cuando se vuelva a reunir la mesa, que será “a la brevedad”, aunque aún sin fecha concreta. La jerarca apuntó además que durante el encuentro se conversó sobre leyes que, “por la evaluación que tenemos, no han contribuido a mejorar la situación”, sino, “por el contrario, a empeorarla”, y mencionó en particular la ley de tenencia compartida. Sobre este punto en particular, recordó que el Frente Amplio tiene "la revisión y la modificación" de esta norma en su programa, y que se espera que el tema sea tratado eventualmente en el Parlamento.

Por último, consideró que es necesario que la ley de violencia de género incluya la caracterización de la violencia vicaria, algo que “no fue posible cuando se aprobó”, en 2017.

Revisar toda la respuesta en violencia

En nombre de la sociedad civil habló Soledad González, que aseguró a la prensa que este primer encuentro se propuso “fijar posición sobre qué función cumpliría esta mesa, qué alcance tendría y qué posibilidades tiene para adelante”.

La activista dijo que la “propuesta de trabajo” que llevaron ellas tiene que ver con “revisar todo el sistema de respuesta, de manera integral y absoluta”, por parte de “todas las instituciones que tienen responsabilidad o un que ver en la atención, prevención, reparación y acceso a la justicia”. Eso, concretamente, implica “revisar todas las prácticas, todos los dispositivos, las herramientas, los instrumentos”, detalló.

A su vez, aclaró que su planteo “no es un diagnóstico, ni es una consultoría”, sino que apunta a que “haya personas revisando proactivamente, pensando cómo se soluciona el problema”.