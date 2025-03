El Plan Maestro económico de Donald Trump

Y aquí van algunas de las respuestas de Varoufakis:

¿Por qué cree entonces el presidente que Estados Unidos ha recibido un trato malo?

"Su principal queja es que la supremacía del dólar puede otorgar enormes poderes al gobierno y a la clase dirigente de Estados Unidos, pero, en última instancia, los extranjeros la están utilizando de maneras que garantizan la decadencia de Estados Unidos. Así pues, lo que la mayoría considera un privilegio exorbitante de Estados Unidos, él lo ve como una carga exorbitante. Trump lleva décadas lamentando el declive de la industria manufacturera estadounidense: “si no tienes acero, no tienes país”. Pero ¿por qué le echa la culpa al papel global del dólar? Porque, responde Trump, los bancos centrales extranjeros no dejan que el dólar se ajuste a la baja hasta el nivel “adecuado” –en el que las exportaciones estadounidenses se recuperan y las importaciones se restringen. No es que los bancos centrales extranjeros estén conspirando contra Estados Unidos. Es sólo que el dólar es la única reserva internacional segura que pueden conseguir. Es natural que los bancos centrales europeos y asiáticos acaparen los dólares que fluyen a Europa y Asia cuando los estadounidenses importan cosas. Al no cambiar sus reservas de dólares por sus propias monedas, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco Popular de China y el Banco de Inglaterra suprimen la demanda de sus monedas (y, por lo tanto, el valor de las mismas). Esto ayuda a sus propios exportadores a aumentar sus ventas a Estados Unidos y ganar aún más dólares. En un círculo vicioso, estos dólares frescos se acumulan en las arcas de los bancos centrales extranjeros que, para obtener intereses de forma segura, los utilizan para comprar deuda del gobierno estadounidense. Y ahí está el quid de la cuestión. Según Trump, Estados Unidos importa demasiado porque es un buen ciudadano global que se siente obligado a proporcionar a los extranjeros los activos de reserva en dólares que necesitan. En resumen, la industria manufacturera estadounidense ha estado en declive porque Estados Unidos es un buen samaritano: sus trabajadores y su clase media sufren para que el resto del mundo pueda crecer a sus expensas. Pero el estatus hegemónico del dólar también sustenta el excepcionalismo estadounidense, como Trump sabe y aprecia. Las compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de bancos centrales extranjeros permiten al gobierno estadounidense tener déficit y pagar un ejército descomunal que llevaría a la quiebra a cualquier otro país. Y al ser el eje de los pagos inter-nacionales, el dólar hegemónico permite al presidente ejercer el equivalente moderno de la diplomacia de las cañoneras: sancionar a voluntad a cualquier persona o gobierno. A ojos de Trump, esto no basta para compensar el sufrimiento de los productores estadounidenses, que sufren los efectos de la explotación de extranjeros cuyos bancos centrales explotan un servicio (las reservas de dólares) que Estados Unidos les proporciona gratuitamente para mantener el dólar sobrevaluado. Para Trump, Estados Unidos se está socavando a sí mismo en aras de la gloria del poder geopolítico y la oportunidad de acumular las ganancias de otros. Esas riquezas importadas benefician a Wall Street y a los agentes inmobiliarios, pero sólo a expensas de la gente que lo eligió dos veces: los estadounidenses del interior del país que producen los bienes “varoniles” como el acero y los automóviles que una nación necesita para seguir siendo viable. Y esa no es la peor de las preocupaciones de Trump. Su pesadilla es que esta hegemonía sea fugaz. En 1988, mientras promocionaba su libro El arte de la negociación en los programas de Larry King y Oprah Winfrey, se lamentaba: “Somos una nación deudora. Algo va a pasar en este país en los próximos años, porque no se pueden seguir perdiendo 200.000 millones de dólares al año”. Desde entonces, está cada vez más convencido de que se acerca un terrible punto de inflexión: a medida que la producción estadounidense disminuye en términos relativos, la demanda mundial de dólares aumenta más rápido que los ingresos estadounidenses. El dólar entonces tiene que apreciarse aún más rápido para satisfacer las necesidades de reservas del resto del mundo. Esto no puede continuar eternamente. Cuando los déficits estadounidenses superen un cierto umbral, los extranjeros entrarán en pánico. Venderán sus activos denominados en dólares y buscarán otra moneda para acumular. Los estado-unidenses quedarán en medio de un caos internacional con un sector manufacturero en ruinas, mercados financieros en ruinas y un gobierno insolvente. Este escenario de pesadilla ha convencido a Trump de que su misión es salvar a Estados Unidos: que tiene el deber de marcar el comienzo de un nuevo orden internacional.

Y esa es la esencia de su plan: efectuar en 2025 un decisivo shock anti-Nixon, un shock global que anule la labor de su predecesor al poner fin al sistema de Bretton Woods en 1971, que encabezó la era de la financiarización. Un elemento central de este nuevo orden global sería un dólar más barato que siga siendo la moneda de reserva mundial, lo que reduciría aún más las tasas de endeudamiento a largo plazo de Estados Unidos.

¿Puede Trump tener lo que tiene (un dólar hegemónico y bonos del Tesoro de Estados Unidos de bajo rendimiento) comérselo (un dólar depreciado)?

"Sabe que los mercados nunca lo entregarán por sí solos. Sólo los bancos centrales extranjeros pueden hacerlo por él. Pero para aceptarlo, primero deben ser conmovidos y entrar en acción. Y ahí es donde entran en juego sus aranceles. Esto es lo que sus críticos no entienden. Creen equivocadamente que él cree que sus aranceles reducirán por sí solos el déficit comercial de Estados Unidos. Él sabe que no lo harán. Su utilidad pro-viene de su capacidad para sacudir a los bancos centrales extranjeros y obligarlos a reducir las tasas de interés internas. En consecuencia, el euro, el yen y el renminbi a menudo se depreciarán en relación con el dólar. Esto anulará los aumentos de precios de los bienes importados a Estados Unidos y no afectará los precios que pagan los consumidores estadounidenses. Los países que apliquen aranceles estarán, en efecto, pagando por los aranceles de Trump. Pero los aranceles son sólo la primera fase de su plan maestro. Con aranceles elevados como nueva norma por defecto y con dinero extranjero acumulándose en el Tesoro, Trump puede esperar el momento oportuno mientras amigos y enemigos en Europa y Asia claman por dialogar. Ahí es cuando entra en acción la segunda fase del plan de Trump: la gran negociación.

A diferencia de sus predecesores, desde Carter hasta Biden, Trump desdeña las reuniones multi-laterales y las negociaciones multitudinarias. Es un hombre de uno a uno. Su mundo ideal es un modelo de eje y radios, como una rueda de bicicleta, en la que ninguno de los radios individuales hace una gran diferencia en el funcionamiento de la rueda.

En esta visión del mundo, Trump se siente seguro de que puede abordar cada radio de manera secuencial. Con los aranceles por un lado y la amenaza de eliminar el escudo de seguridad de Estados Unidos (o desplegarlo contra ellos) por el otro, siente que puede lograr que la mayoría de los países acepten. ¿Aceptar qué? A apreciar sustancialmente su moneda sin liquidar sus tenencias de dólares a largo plazo. No sólo esperará que cada uno de los dos países reduzca las tasas de interés internas, sino que exigirá cosas diferentes a los distintos interlocutores. A los países asiáticos que actualmente acumulan la mayor cantidad de dólares, les exigirá que vendan una parte de sus activos en dólares a corto plazo a cambio de su propia moneda (y, por lo tanto, en apreciación). A una eurozona relativamente pobre en dólares y plagada de divisiones internas que aumentan su poder de negociación, Trump puede exigir tres cosas: que acepten cambiar sus bonos a largo plazo por bonos a ultra largo plazo o, posiblemente, incluso perpetuos; que permitan que la industria alemana migre a Estados Unidos; y, naturalmente, que compren muchas más armas fabricadas en Estados Unidos".

“La visión de Trump de un orden económico internacional deseable puede ser completamente diferente a la mía”.

"¿Se imaginan la sonrisa burlona de Trump al pensar en esta segunda fase de su plan maestro? Cuando un gobierno extranjero acceda a sus exigencias, habrá conseguido otra victoria. Y cuando algún gobierno recalcitrante se resista, los aranceles se mantendrán, lo que le proporcionará a su Tesoro un flujo constante de dólares del que podrá prescindir como le parezca (ya que el Congreso sólo controla los ingresos fiscales). Una vez que se complete esta segunda fase de su plan, el mundo se habrá dividido en dos bandos: uno protegido por la seguridad estadounidense a costa de una moneda apreciada, la pérdida de plantas manufactureras y compras forzadas de exportaciones estado-unidenses, incluidas armas. El otro bando estará estratégicamente más cerca de China y Rusia, tal vez, pero seguirá conectado a Estados Unidos a través de un comercio reducido que todavía le proporciona a Estados Unidos ingresos arancelarios regulares. La visión de Trump de un orden económico internacional deseable puede ser muy diferente a la mía, pero eso no nos da a ninguno de nosotros licencia para subestimar su solidez y propósito –como hacen la mayoría de los centristas. Como todos los planes bien trazados, esto, por supuesto, puede salir mal. La depreciación del dólar puede no ser suficiente para anular el efecto de los aranceles sobre los precios que pagan los consumidores estadounidenses, o la venta de dólares puede ser demasiado grande para mantener los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo lo suficientemente bajos. Pero además de estos riesgos manejables, el plan maestro se pondrá a prueba en dos frentes políticos".

La primera amenaza política a su plan maestro es interna.

"Si el déficit comercial comienza a reducirse como está previsto, el dinero privado extranjero dejará de inundar Wall Street. De repente, Trump tendrá que traicionar a su propia tribu de financieros y agentes inmobiliarios indignados o a la clase trabajadora que lo eligió. Mientras tanto, se abrirá un segundo frente. Al considerar a todos los países como radios de su eje, Trump puede descubrir pronto que ha fabricado disenso en el extranjero.

Pekín puede tirar la cautela por la borda y convertir a los BRICS en un nuevo sistema de Bretton Woods en el que el yuan desempeñe el papel de anclaje que desempeñó el dólar en el Bretton Woods original. Tal vez este sea el legado más asombroso, y el castigo más merecido del por lo demás impresionante plan maestro de Trump.

Yanis Varoufakis ( Atenas, 24 de marzo de 1961) es un economista , catedrático universitario, político y activo bloguero y escritor, autor de varios libros de política y economía. Es la cabeza visible del nuevo partido MeRA25 presentado el 21 de marzo de 2018, con el que se presentó a las elecciones griegas. Es también cofundador del movimiento paneuropeísta DiEM25 presentado en febrero de 2016. Asimismo es cofundador junto a Bernie Sanders de la organización Internacional Progresista (IP)