Sobre las 16.19 tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el avión que conducía al papa León XIV, para iniciar una gira apostólica que comienza en Uruguay y prosigue en Argentina y Perú. "Llegó usted y salió el sol", le dijo el presidente Yamandú Orsi. La tarde había estado nublada hasta ese momento.
visita pontificia
El presidente Orsi recibió al papa León XIV al inició su visita a Uruguay
El papa llegó para una visita de tres días en los que desarrollará una intensa actividad en Montevideo, Florida y Paysandú.