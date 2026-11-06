El presidente Orsi recibió al papa León XIV al inició su visita a Uruguay

La agenda del papa prosigue con un recibimiento en la plaza Independencia, una reunión con Orsi y una visita pastoral a la Catedral Metropolitana.

El Papa a Paysandú y Florida

El sábado, el papa volará a la ciudad de Paysandú, donde celebrará una misa bierta al público en el Parque París Londres; al atardecer volverá a la capital, donde visitará la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle y posteriormente encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario.

Finalmente, el domingo celebrará una misa pública en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida, tras lo cual volará a Buenos Aires, donde continuará con su gira.