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Política

visita pontificia

El presidente Orsi recibió al papa León XIV al inició su visita a Uruguay

El papa llegó para una visita de tres días en los que desarrollará una intensa actividad en Montevideo, Florida y Paysandú.

El presidente Orsi recibió al papa León XIV.

El presidente Orsi recibió al papa León XIV.

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Por Redacción Caras y Caretas

Sobre las 16.19 tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el avión que conducía al papa León XIV, para iniciar una gira apostólica que comienza en Uruguay y prosigue en Argentina y Perú. "Llegó usted y salió el sol", le dijo el presidente Yamandú Orsi. La tarde había estado nublada hasta ese momento.

El papa León XIV llegó a bordo de un Airbus A330-900 azul de la aerolínea ITA Airways, que desplegó las banderas uruguaya y del Vaticano al llegar a la terminal aérea, en cuya pista esperaba el presidente de la República, Yamandú Orsi.

"Llegó usted y salió el sol", dijo Orsi al líder religioso al pie de la escalerilla del avión, y tras un saludo militar con honores y saludos a las autoridades eclesiásticas presentes, el jefe de la Iglesia católica abordó un vehículo para trasladarse al Papa-Móvil.

La agenda del papa prosigue con un recibimiento en la plaza Independencia, una reunión con Orsi y una visita pastoral a la Catedral Metropolitana.

El Papa a Paysandú y Florida

El sábado, el papa volará a la ciudad de Paysandú, donde celebrará una misa bierta al público en el Parque París Londres; al atardecer volverá a la capital, donde visitará la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle y posteriormente encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario.

Finalmente, el domingo celebrará una misa pública en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida, tras lo cual volará a Buenos Aires, donde continuará con su gira.

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