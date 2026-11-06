Carlos Enciso: "No tengo ansiedad o urgencia de posicionarme en ningún sector hoy por hoy"

Sumo pontífice

La entrevista concedida a Caras y Caretas sucedió a principios de la primera semana de noviembre, mientras se concretaban los últimos preparativos para la visita del Papa a Florida el domingo 8 a la mañana, en reconocimiento de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

El clima social en Florida está “de buena forma”. Al principio “había un poco de escepticismo” por la enfermedad del Papa, pero “la cosa tomó color” y la Intendencia “nunca dejó de trabajar y coordinar diferentes aspectos de la ciudad”, resaltó el intendente. “En estos días la gente está con los regalos” y se preparan “las instituciones, el centro comercial, los alquileres, el tránsito, la logística, el armado, la zona de exclusión, donde también van a haber diferentes servicios”, apuntó.

Habrá una zona de exclusión peatonal de 72 manzanas en el centro de la ciudad, que tiene en el entorno de 35 mil habitantes, y se espera un número similar o incluso mayor de visitantes. La seguridad “es coordinada por Presidencia y Ministerio del Interior”, y con colaboración de “algunas Intendencias amigas” Florida se encargará del tránsito.

“En ese sentido, se ha movido bastante la ciudad, además de las intervenciones de mejoras urbanísticas, aprovechando esta visita del papa, con su comitiva y las miles y miles de personas que van a venir de otros lados”, resaltó.

“El sábado fundamentalmente comenzará la intensidad porque va a haber mucha gente alojándose” y habrá propuestas “a los efectos de poder generar una oferta de actividades desde el Teatro de Verano con actividades musicales, los museos abiertos, feria de emprendedores, de artesanos, y el sector gastronómico”, ahondó. “Por supuesto, el domingo, si el tiempo acompaña, que pareciera que sí, después de la misa puedan algunos disolverse en orden y otros quedarse a disfrutar de las ofertas”, animó.

Congreso de Intendentes

El Congreso tiene un perfil negociador y dialoguista, evitando confrontaciones; “independientemente de quién sea el gobierno, se busca tratar de tender puentes”, interpretó. “En esta coyuntura, aparte de los temas de presupuesto, hay un vínculo por trámites, gestiones con ministerios, la descentralización, y obviamente es mejor tener una buena relación que una mala relación”, reconoció. “El presidente fue intendente y algunas de estas cuestiones las entiende bien”, expresó.

El viernes 23 de octubre siete intendentes nacionalistas de los sectores Aire Fresco y D Centro mantuvieron una reunión con el presidente del directorio Álvaro Delgado, a la que Enciso fue invitado pero no concurrió, según informó El País. “En mi caso, estoy en un proceso de centrar mi actividad en la gestión, en Florida”, argumentó el intendente.

“Entiendo que falta bastante para el proceso electoral en tiempos calendarios y en tiempos políticos”, enfatizó. “Por ende, no tengo la ansiedad o la urgencia de posicionarme en ningún sector hoy por hoy”, añadió. “Estoy en un proceso más independiente hasta el punto que entré al directorio del Partido Nacional con una lista propia, no sectorizado en ningún grupo de los más grande que tiene obviamente el partido”, puntualizó. “Si bien tenemos buena relación de muchos años con muchos de los principales referentes, por ahora no tengo esa inquietud inmediata”, reiteró.

Aún así, “los intendentes siempre ponen en la agenda nacional hacia fuera y en la interna del partido temas que son propios del territorio y de la gestión”, matizó. Con “reivindicaciones viejas del partido, que reflejan la realidad del interior profundo, y que también también están muy vigentes actualmente en un momento de despoblación de la campaña” con la población rural en descenso, concentración de la población en el área metropolitana “y una emigración interna compleja hacia los grandes centros urbanos”, analizó.

“En la medida que puedan ganar posiciones futuras, parlamentarias, de poder interno, para hacer pesar esos enunciados, es positivo”, evaluó. “De ahí a quién es el abanderado” del movimiento puede haber diferencias y “tácticamente si el discurso, o la propuesta es mejor por acá o por allá puede haber matices”, manifestó. “Valoro el esfuerzo de que haya grupos de intendentes que se junten en la medida que no sean siempre funcionales a estrategias de liderazgos montevideanos, sino para descentralizar”, afirmó.

¿Ediles honorarios?

Consultado sobre si se debería reducir la cantidad de asesores de los ediles, o la cantidad de curules y pasar de ser un cargo honorario a uno rentado, el presidente del Congreso de Intendentes respondió que “el asunto no es necesariamente una problemática económica porque en el presupuesto nacional las Intendencias y las Juntas Departamentales ‘los gastos’ son ínfimos en lo global del Estado”. Aún así entiende que “la sensibilidad política sobre que tal vez se esté perforando lo que dice la Constitución en relación al carácter honorario del edil”.

“También es cierto que hay una gran hipocresía en todo el sistema político porque el debate quedó bastante enterrado en la reforma que se intentó del 96”, mencionó. “Recuerdo que fue Jorge Batlle uno de los principales impulsores de que los ediles y las juntas tuvieran menos integrantes, pero que estuvieran rentados para profesionalizar la función de contralor de las juntas departamentales y no tuvo apoyo”, cuestionó. El intendente hizo mención a la “mini reforma” de 1994 que, a propuesta del Poder Legislativo, se plebiscitó en agosto de ese año y perdió con más del 70 % de rechazo de la ciudadanía.

“Con el tiempo, y a nivel de todos los partidos en gestiones diversas”, el desempeño honorífico de los ediles “se fue perforando en mayor o menor medida”, evaluó. “Algunas juntas departamentales están mucho más atenuadas en este tema, como Florida o Flores, y en otras está más agudizado, como Montevideo”, aseguró.

“Me da la impresión de que esto amerita un debate en serio y nacional, y no salir al golpe del balde a largar bolazos por un minuto de prensa”, sostuvo. “Como hemos visto sin ningún fundamento o sin seriedad hablar de eliminar departamentos, que sería una discusión arcaica ya a esta altura del partido”, acusó en relación a la propuesta del senador frenteamplista Nicolás Viera.

Solaria: data center y paneles solares

El Gobierno anunció en octubre una inversión de 5700 millones de dólares por parte de la empresa española Solaria, que se instalará entre Canelones, San José y Florida y desarrollará un centro de datos y un parque fotovoltaico para abastecer de energía.

El intendente Enciso comentó que conoce la información que se dio por la conferencia de prensa y algún “titular que nos facilitó la ministra de Industria”, Fernanda Cardona. “A priori es positivo para el país, y va en sintonía con el cambio de matriz energética”, opinó. Aún así “en el territorio nuestro afectaría a la cuenta lechera, en algunas cientos de hectáreas”, describió. “La inquietud que tenemos por parte de algunos productores de las gremiales lecheras es que esa afectación no atente con el traslado de la actividad de algunos tambos en la zona”, profundizó.

“ advirtió. “El presidente de la República, Orsi, tiene una citación en los próximos días para informar a la Intendencia, y supongo ya lo habrá hecho con el intendente de Canelones [Francisco Legnani] y la de San José [Ana Bentaberri]”, manifestó.

“Da la impresión de que el desarrollo tecnológico de esta inversión va a tener un avance fuerte en Canelones y en San José por el procesamiento de datos” por lo que “conlleva la infraestructura y la gestión técnica en esa temática”, comentó. En Florida “el tema es , cuestionó. “Porque el mantenimiento del parque solar se hace con personal de mantenimiento mínimo”, lamentó.

“Queremos saber por parte del Poder Ejecutivo si podemos incorporar en paralelo al parque elementos de desarrollo que le queden en términos laborales y de capacitación a Florida”, adelantó. “Vamos con esta inquietud genérica” sin una propuesta, pero “tenemos posibilidades de formar gente, y de tener gente también para temas tecnológicos como han habido también en Florida en su momento”, complementó en referencia a la empresa de minado de criptomonedas Tether, vinculada a Juan Sartori. Buscarán que “en la división de esta inversión Florida no quede solamente como un gran parque solar de cientos de hectáreas sin incorporar algún otro valor agregado”, resaltó.

El Super Niño disminuído

Como todos los departamentos, “en mayor o menor medida”, con la alerta relativamente temprana de la problemática de El Niño, “hemos generado intervenciones en pluviales, limpieza, canalización de arroyos, mejoras de algún barrio donde teníamos la problemática de desborde muy seguido con las lluvias”, describió. “En eso estamos trabajando, por ahora a cuenta del presupuesto municipal y tal vez con la expectativa de que algo se pueda estar devolviendo o compensando a nivel nacional”, reclamó.

A nivel del Congreso de Intendentes, “estamos en coordinación con el Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] y con los Cecoed [Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales] que articulan a nivel operativo y logístico la respuesta del Estado”. “Estamos expectantes con el Gobierno Nacional”, y en caso de que suceda, “se declare la emergencia para disparar los protocolos, recursos y acciones para dar respuesta llegado el momento”, anunció.

“Por suerte la incidencia de las lluvias ha sido bastante parcial y no tan fuerte como se decía para estos meses, habrá que esperar que pasa en noviembre y diciembre”, se alivió. “Si hay algún evento catastrófico importantísimo, ahí estaremos todos tratando de dar una mano a los departamentos más complicados”, adelantó Enciso. “Hay que ver qué pasa y en qué zona, porque las intendencias tienen una logística acotada a veces a su radio, a su jurisdicción”, matizó.

“Primeramente la evaluación es del Sistema Nacional de Emergencia, del Ministerio de Transporte en la media que corta rutas y caminería, del Ministerio de Salud si afecta a la salud de la gente, del Ministerio de Vivienda si también hay viviendas comprometidas, es multifacético el abordaje”, amplió.

Estancia María Dolores

Sobre el desarrollo de la Estancia María Dolores, que el Instituto de Colonización (INC) compró en 2025, “no he tenido mayor información en los últimos meses”, sentenció el intendente. “Había una apuesta para que la estructura edilicia, el casco de la estancia, se aprovechara para temas educativos, Utec [Universidad Tecnológica] mediante”, recordó. “Sé que han habido algunos contactos, no tengo información en qué etapas están”, reconoció.

Desde el ámbito local “siempre dijimos que ante el hecho consumado o teníamos una postura relativamente proactiva de incorporar ideas de los locales o simplemente nos quedábamos en la reacción y en la crítica”, expresó.

“El tema educativo para Florida es importante, en cuanto a que no hemos tenido históricamente educación terciaria y logramos un convenio con la UTEC”, rememoró. “Hace pocos días el rector [Carlos Batthyány] nos comentó que estaban en tratativas y posiblemente iba a visitar María Dolores, pero aún no está concretado el proyecto”, dijo.

Represa en el arroyo Casupá

En cuanto al impacto ambiental y productivo de la obra y el lago de represa del arroyo Casupá que OSE tiene prevista, “tal vez haya un poco más de afectación del lado de Lavalleja, según nos han ilustrado los productores”, puntualizó Enciso.

“Hay una razonable inquietud en el territorio, por la cantidad de hectáreas involucradas, es una afectación muy grande”, reflexionó. “Independientemente de la negociación de cada productor por la expropiación, hay un problema de fondo de cierto impacto ambiental que todavía no tenemos ningún tipo de información por parte de Ambiente”, indicó, “si bien se lo solicitamos al ministro”. “Leímos por arriba del informe de CAF [Corporación Andina de Financiamiento]” que financia el proyecto “y tiene algunos puntos de atención”, destacó.

“De todas maneras, la capacidad de incidir de un gobierno departamental a este tipo de inversiones, normativas mediante, es limitada”, admitió. “El ordenamiento territorial, los temas de medio ambiente, los temas del impacto no es de resorte departamental, nos guste o no, así está legislado”, argumentó. “Ojalá tuviéramos más instrumentos locales para evaluar de otra forma estas cuestiones, pero bueno, así están las cosas”, justificó.