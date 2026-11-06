Plaza Colonia se consagró campeón de la Segunda División tras fallo favorable del Tribunal

Plaza Colonia es de Primera División, luego de que la Comisión de Apelaciones desestimó la apelación de Oriental tras un reclamo presentado por el equipo patabalnca. De esta manera, los del oeste del país firman su regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol como campeones de la Segunda División.
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Con estos tres puntos para los patablancas, Plaza Colonia llegó a 53 unidades en la divisional, cuatro por arriba de Rentistas a falta de tres puntos por jugar. Además del ascenso, la diferencia de puntos les permite consagrarse campeón de la divisional.
El segundo ascenso se conocerá la próxima semana que tiene a Rentistas en el segundo lugar. Un punto por debajo aparecen Atenas y Colón quienes pelearán por el otro ascenso directo.
El fallo favorable a Plaza Colonia
Fue noticia el reclamo presentado por Plaza Colonia tras la derrota ante Orinetal en cancha. En el mismo aseguraban que los paceños habían jugado con seis jugadores extranjeros cuando el máximo es de cinco. En una primera instancia el Tribunal dio la razón a Plaza Colonia y le otorgaron los puntos.
Esto llevó a que Oriental presentara una apelación, argumentando que Enzo Vlaweminch es uruguayo por tener a su padre y madre nacidos en este país. Sin embargo, en el fallo de la Comisión de Apelaciones se determinó que el mismo fue inscripto en la AUF como extranjero.