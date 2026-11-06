Plaza Colonia se consagró campeón de la Segunda División tras fallo favorable del Tribunal

El fallo favorable a Plaza Colonia

Fue noticia el reclamo presentado por Plaza Colonia tras la derrota ante Orinetal en cancha. En el mismo aseguraban que los paceños habían jugado con seis jugadores extranjeros cuando el máximo es de cinco. En una primera instancia el Tribunal dio la razón a Plaza Colonia y le otorgaron los puntos.

Esto llevó a que Oriental presentara una apelación, argumentando que Enzo Vlaweminch es uruguayo por tener a su padre y madre nacidos en este país. Sin embargo, en el fallo de la Comisión de Apelaciones se determinó que el mismo fue inscripto en la AUF como extranjero.