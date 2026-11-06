El Congreso paraguayo continúa con el juicio político al presidente Peña

El legislador anunció que Peña será convocado a presentarse en 30 minutos y dispuso un cuarto intermedio de la sesión hasta entonces. Según el medio paraguayo ABC Color, el presidente puede ser representado por sus abogados aunque manejan la información de que Peña se desplazaría por tierra y no por aire desde la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Más temprano el presidente Peña había solicitado una extensión del plazo para ejercer su defensa, reclamó que recibió la notificación del juicio político con menos de 12 horas para preparar su defensa.

Esta situación vulneraría las garantías del debido proceso en el juicio político, cuya denuncia está acompañada de un escrito acusatorio de 15 páginas y unos 300 folios de anexos.

Sectores de la oposición afirman que Peña renunció para evitar ser destituido mediante juicio político y asumir como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.

El jueves el Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de causas penales contra Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de Ueno Bank.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de la entidad tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.

Con información de Sputnik