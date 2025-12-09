El salario mínimo aumentará 7,5% en 2026

Tras una reunión del Consejo Superior Tripartito, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, anunció que a partir del 1° de enero el salario mínimo nacional se incrementará en un 4,1% y en julio volverá a aumentar un 3,3%. "El incremento representa un salto cualitativo en el poder adquisitivo de los salarios más sumergidos", señaló la jerarca.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El 1º de enero de 2026 el salario mínimo alcanzará los $ 24.572 y en julio llegará a $ 25.383.
La directora de Trabajo aseguró que la decisión conforma al equipo ministerial, ya que contempla un aumento superior a los otorgados en la primera franja (6%) y cumple con el objetivo de continuar aumentando el salario mínimo.
Barrios destacó este aumento en un contexto de inflación controlada, proyectada en torno al 4%, lo que consideró "un salto cualitativo en el poder adquisitivo de los salarios más sumergidos".
Negociación colectiva: 60% de las mesas llegaron un acuerdo
Con respecto a los Consejos de Salarios, la jerarca informó que alrededor del 60% de las mesas llegaron a un acuerdo.
Asimismo, informó que en el Consejo Superior Tripartito se acordó apelar a la negociación mientras exista margen e intentar evitar la intervención directa del Poder Ejecutivo.
También comunicó que no se considerará el 31 de diciembre como fecha límite, salvo en aquellos sectores en los que la negociación se encuentre agotada.
Metas del MTSS para el 2026
Entre los objetivos para el próximo año, el ministerio se planteó reglamentar normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adelantó Barrios.
En ese sentido, mencionó los convenios 158, 153 y 190, que refieren a terminación de la relación de trabajo, la duración del trabajo en el transporte por carretera y la eliminación de la violencia y acoso en ámbitos laborales.
“En principio, no tenemos plazos, porque apostamos a darle tiempo a la negociación, pero tenemos definida nuestra agenda y claro el horizonte hacia dónde queremos avanzar”, señaló.