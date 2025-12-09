El salario mínimo aumentará 7,5% en 2026

Barrios destacó este aumento en un contexto de inflación controlada, proyectada en torno al 4%, lo que consideró "un salto cualitativo en el poder adquisitivo de los salarios más sumergidos".

Negociación colectiva: 60% de las mesas llegaron un acuerdo

Con respecto a los Consejos de Salarios, la jerarca informó que alrededor del 60% de las mesas llegaron a un acuerdo.

Asimismo, informó que en el Consejo Superior Tripartito se acordó apelar a la negociación mientras exista margen e intentar evitar la intervención directa del Poder Ejecutivo.

También comunicó que no se considerará el 31 de diciembre como fecha límite, salvo en aquellos sectores en los que la negociación se encuentre agotada.

Metas del MTSS para el 2026

Entre los objetivos para el próximo año, el ministerio se planteó reglamentar normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adelantó Barrios.

En ese sentido, mencionó los convenios 158, 153 y 190, que refieren a terminación de la relación de trabajo, la duración del trabajo en el transporte por carretera y la eliminación de la violencia y acoso en ámbitos laborales.

“En principio, no tenemos plazos, porque apostamos a darle tiempo a la negociación, pero tenemos definida nuestra agenda y claro el horizonte hacia dónde queremos avanzar”, señaló.