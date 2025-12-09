El Concejo Municipal de Ciudad del Plata resolvió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras constatar presuntas irregularidades graves en el manejo de horas extras y en la gestión administrativa interna. La decisión se adoptó luego de analizar el Informe Jurídico del 8 de diciembre de 2025, elaborado por el abogado Esteban Lucas, y de evaluar evidencia documental y audiovisual recopilada durante la investigación interna.
Irregularidades administrativas
Denuncian presunto fraude con horas extras y manipulación de documentos en Ciudad del Plata
El Concejo Municipal denunciará ante Fiscalía graves irregularidades administrativas y suspenderá la autorización de horas extras a futuro.