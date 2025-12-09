Hacete socio para acceder a este contenido

Política horas extras | Richard Mariani |

Irregularidades administrativas

Denuncian presunto fraude con horas extras y manipulación de documentos en Ciudad del Plata

El Concejo Municipal denunciará ante Fiscalía graves irregularidades administrativas y suspenderá la autorización de horas extras a futuro.

Richard Mariani, alcalde de Ciudad del Plata. Se suspenderá la autorización de horas extras a futuro.

 Darwin Borrelli
Por Redacción Caras y Caretas

El Concejo Municipal de Ciudad del Plata resolvió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras constatar presuntas irregularidades graves en el manejo de horas extras y en la gestión administrativa interna. La decisión se adoptó luego de analizar el Informe Jurídico del 8 de diciembre de 2025, elaborado por el abogado Esteban Lucas, y de evaluar evidencia documental y audiovisual recopilada durante la investigación interna.

Evidencia a Fiscalía

Según el informe, una funcionaria administrativa estaría involucrada en acciones que incluyen la posible destrucción de documentos públicos, eliminación y manipulación de archivos informáticos, consignación de horas extras inexistentes y alteraciones en sistemas institucionales de comunicación. La documentación reunida —grabaciones de cámaras de seguridad, tarjetas horarias, capturas de pantalla y registros del computador institucional WKS 1602— fue considerada suficiente para estimar la existencia de hechos con apariencia delictiva, encuadrables en varios artículos del Código Penal, incluyendo delitos informáticos previstos en la Ley 20.327.

El Concejo dispuso remitir toda la evidencia a la Fiscalía, incluidas 47 tarjetas horarias, así como preservar sin alteración el resto del material físico y digital, que ya fue enviado en su versión original al Ejecutivo Departamental. La naturaleza de los hechos y la obligación legal impuesta a los funcionarios públicos por el Código Penal fundamentaron la decisión de elevar el caso al Ministerio Público.

Reconocimiento a Richard Mariani

Uno de los puntos destacados en la resolución es el reconocimiento a la actuación del alcalde Richard Mariani. Tras constatar irregularidades en la consignación de horas extra —incluyendo horas futuras—, el jerarca se negó a firmar cualquier documento sin verificación efectiva. Su postura fue calificada como preventiva, ética y ajustada a derecho.

Debido a la sensibilidad del tema y a la indignación generada en la ciudadanía, el Concejo también resolvió suspender de forma inmediata y definitiva la práctica de autorizar horas extra a futuro. Además, ordenó implementar un protocolo estricto y verificable de control de asistencia, horas trabajadas, licencias y accesos informáticos, con el objetivo de reforzar los mecanismos internos y evitar la reiteración de situaciones similares.

El cuerpo municipal subrayó que la situación ocurre en un contexto de restricciones presupuestales, lo que torna más grave cualquier irregularidad vinculada al uso de recursos públicos. Asimismo, aseguró que la investigación judicial seguirá su curso con carácter reservado hasta que Fiscalía determine responsabilidades.

La resolución será notificada formalmente a la Intendencia de San José y a las áreas administrativas correspondientes. El Concejo reiteró su compromiso con la transparencia, la ética pública y la confianza de los habitantes de Ciudad del Plata.

Ciudad del Plata

