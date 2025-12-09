Denuncian presunto fraude con horas extras y manipulación de documentos en Ciudad del Plata

Reconocimiento a Richard Mariani

Uno de los puntos destacados en la resolución es el reconocimiento a la actuación del alcalde Richard Mariani. Tras constatar irregularidades en la consignación de horas extra —incluyendo horas futuras—, el jerarca se negó a firmar cualquier documento sin verificación efectiva. Su postura fue calificada como preventiva, ética y ajustada a derecho.

Debido a la sensibilidad del tema y a la indignación generada en la ciudadanía, el Concejo también resolvió suspender de forma inmediata y definitiva la práctica de autorizar horas extra a futuro. Además, ordenó implementar un protocolo estricto y verificable de control de asistencia, horas trabajadas, licencias y accesos informáticos, con el objetivo de reforzar los mecanismos internos y evitar la reiteración de situaciones similares.

El cuerpo municipal subrayó que la situación ocurre en un contexto de restricciones presupuestales, lo que torna más grave cualquier irregularidad vinculada al uso de recursos públicos. Asimismo, aseguró que la investigación judicial seguirá su curso con carácter reservado hasta que Fiscalía determine responsabilidades.

La resolución será notificada formalmente a la Intendencia de San José y a las áreas administrativas correspondientes. El Concejo reiteró su compromiso con la transparencia, la ética pública y la confianza de los habitantes de Ciudad del Plata.