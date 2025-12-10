Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales BBVA |

Economía

Nuevo horario de atención en bancos privados será parcial

Scotia, Santander y BBVA mantendrán el actual esquema de atención al público que va de 13 a 17 horas.

Algunos bancos privados cambiarán el horario y otros no.

Los bancos privados habían decidido modificar el cambio de horario de atención al público a partir del lunes 15 de diciembre. Sin embargo, algunos no aplicarán el cambio para evitar disputas con el sindicato del sector.

El 20 de octubre, BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Citibank y Scotiabank habían informado que el horario de atención al público en sucursales sería desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, en vez de 13.00 a 17.00.

A través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) explicó ese día que de esa manera se buscaba modernizar y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores. La respuesta sindical fue que la decisión se había tomado de manera unilateral y por tanto debía abrirse un ámbito de negociación.

Este lunes. Itaú comunicó a sus clientes el nuevo horario.

Pero no todas las instituciones lo harán. Cuatro de los siete bancos que integran ABPU llevarán adelante la propuesta y tres no lo harán.

Los que cambian y los que no

Los que cambian son, además de Itaú, el HSBC, Citibank, Heritage y Bandes que si bien no integra la entidad que nuclea a los bancos privados, su personal planteó a la dirección acoplarse al cambio de horario de atención al público. Por su parte, Scotia, Santander y BBVA mantendrán el actual esquema.

Fuentes del sector explicaron que la decisión des Scotiabank, Santander y BBVA se debe a que la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) exigió contrapartidas económicas u otros beneficios para el personal alcanzado en el cambio de horario, lo que no fue aceptado por esas entidades que sostienen que la exigencia del sindicato no contempla la situación del mercado laboral.

Así las cosas, esas tres instituciones tomaron la decisión de mantener el horario habitual para evitar enfrentamientos con el sindicato bancario (AEBU) que podrían derivar en medidas y paralización de actividades cerca de fin de año.

