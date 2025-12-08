Medio aguinaldo diciembre 2025: cuándo se cobra, cómo se calcula y qué tener en cuenta

Sector privado

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fijó como plazo máximo el 20 de diciembre de 2025 para que las empresas abonen esta segunda mitad del aguinaldo. El cálculo toma las remuneraciones generadas entre el 1° de junio y el 30 de noviembre.

Sector público

En el caso de los funcionarios estatales, la fecha exacta queda sujeta al decreto anual que emite el gobierno. Ese documento aún no fue publicado, aunque tradicionalmente el pago se efectúa en la primera quincena de diciembre.

Cómo calcular el monto del aguinaldo

Para verificar cuánto corresponde cobrar, existe una fórmula simple que cualquier trabajador puede aplicar:

Sumar todas las remuneraciones nominales percibidas en el período correspondiente (de junio a noviembre para el pago de diciembre). Dividir el total entre 12.

Ese resultado será el monto del medio aguinaldo antes de los descuentos.

Descuentos y excepciones a considerar

Al igual que el salario mensual, el aguinaldo tiene los descuentos habituales: aportes jubilatorios y Fonasa.

No se incluyen en el cálculo beneficios en especie, como tickets de alimentación.

Si el trabajador estuvo en seguro de paro o en licencia por maternidad/paternidad, esos períodos no se computan, porque no existieron pagos salariales a cargo de la empresa durante esas licencias.