Piriápolis | De Gregorio

Solución dilatada

Recuperar la playa de Piriápolis podría costar hasta 15 millones de dólares

En la última sesión del plenario de la Junta Departamental de Maldonado, el legislador Carlos De Gregorio planteó la necesidad de conformar una comisión que impulse gestiones y habilite una solución definitiva para Piriápolis.

Piriápolis
Por Redacción de Caras y Caretas

El edil nacionalista Carlos De Gregorio volvió a encender la alarma sobre la pérdida crónica de arena en Piriápolis y reclamó acciones concretas para enfrentar un problema que —según afirmó— se arrastra desde hace décadas sin avances significativos.

De Gregorio recordó que ya en 2011 la Junta había elevado una nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Dirección de Hidrografía alertando sobre la erosión de las playas. “Hemos venido con diagnósticos y diagnósticos, de la Universidad de Cantabria, de la UdelaR, de todos lados, pero no se acciona”, cuestionó.

El edil señaló que los mayores problemas de erosión se registran “a partir de la calle Sierra o Sanabria hacia Playa Grande”, donde la franja de arena se ha reducido de forma marcada. “Vengo escuchando toda la vida hablar de la recuperación de la playa y no ha habido ninguna acción”, insistió, remarcando que los estudios técnicos ya existen y que lo que falta es voluntad política y ejecución.

“Piriápolis vive de la playa”

Según indicó, existe consenso en que las obras necesarias para la recuperación demandarían entre 10 y 15 millones de dólares. “Piriápolis vive de la playa”, subrayó, por lo que consideró urgente integrar una comisión que permita “ir a golpear puertas” a nivel nacional y concretar una intervención.

La preocupación del edil blanco se suma a la planteada recientemente en el Parlamento por el diputado suplente colorado Jorge Shussman, quien también expuso sobre la erosión del balneario y pidió que el tema sea abordado con prioridad.

