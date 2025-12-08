El edil nacionalista Carlos De Gregorio volvió a encender la alarma sobre la pérdida crónica de arena en Piriápolis y reclamó acciones concretas para enfrentar un problema que —según afirmó— se arrastra desde hace décadas sin avances significativos.
Solución dilatada
Recuperar la playa de Piriápolis podría costar hasta 15 millones de dólares
En la última sesión del plenario de la Junta Departamental de Maldonado, el legislador Carlos De Gregorio planteó la necesidad de conformar una comisión que impulse gestiones y habilite una solución definitiva para Piriápolis.