Recuperar la playa de Piriápolis podría costar hasta 15 millones de dólares

El edil señaló que los mayores problemas de erosión se registran “a partir de la calle Sierra o Sanabria hacia Playa Grande”, donde la franja de arena se ha reducido de forma marcada. “Vengo escuchando toda la vida hablar de la recuperación de la playa y no ha habido ninguna acción”, insistió, remarcando que los estudios técnicos ya existen y que lo que falta es voluntad política y ejecución.