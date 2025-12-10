Un informe enviado desde España por inspectores de la Armada Nacional al Ministerio de Defensa de Uruguay revela serias preocupaciones sobre la estabilidad y operatividad de la Patrullera Oceánica OPV-87, que está siendo construida en el astillero CARDAMA de Vigo. El documento compartido por el periodista Eduardo Preve, fechado en diciembre de 2025 (Memorando COTEC N°012/2025), expone que la estabilidad del buque se encuentra "comprometida".
El colmo
Patrullas oceánicas se inundan y no pueden operar, afirma la Armada en un informe al MDN
