El colmo

Patrullas oceánicas se inundan y no pueden operar, afirma la Armada en un informe al MDN

Inspectores de la Armada alertan al Ministerio de Defensa sobre serios riesgos en el buque OPV-87 de Cardama.

Un informe enviado desde España por inspectores de la Armada Nacional al Ministerio de Defensa de Uruguay revela serias preocupaciones sobre la estabilidad y operatividad de la Patrullera Oceánica OPV-87, que está siendo construida en el astillero CARDAMA de Vigo. El documento compartido por el periodista Eduardo Preve, fechado en diciembre de 2025 (Memorando COTEC N°012/2025), expone que la estabilidad del buque se encuentra "comprometida".

¿Qué dice la Armada?

El reporte, dirigido a la Ministra de Defensa, señala que en una reunión con CINTRA NAVAL, se observó que la estabilidad del buque se compromete con la inundación del último compartimiento de popa. En esa condición, el buque queda con un calado en popa de 7,4 metros y "sin gobierno". Bajo esta crítica situación, el informe advierte que "el buque no puede operar y debe pedir asistencia ya que queda sin gobierno". La preocupación es tal que el documento agrega: "Se comprueba que el buque tiene su estabilidad comprometida. Se desconoce con cuantos compartimientos estancos inundados el buque puede navegar".

Otras dificultades con Cardama

Más allá de los problemas técnicos, el informe detalla dificultades en la relación con el astillero. Los inspectores indican que "Nunca hubo disponibilidad del Astillero para brindarnos en tiempo real la información e incluirnos en el proyecto", lo que califican como un proceso poco colaborativo en la forma y confuso en el contenido. Esto ha generado una profunda desconfianza, pues se sostiene que la "calidad del producto finalizado es incierta" y que no se tiene la confianza suficiente para asegurar que se cumplirán los tiempos. Además, se menciona que la fecha de entrega es incierta debido a un historial negativo de buques que quedan sin ser entregados.

