Patrullas oceánicas se inundan y no pueden operar, afirma la Armada en un informe al MDN

Otras dificultades con Cardama

Más allá de los problemas técnicos, el informe detalla dificultades en la relación con el astillero. Los inspectores indican que "Nunca hubo disponibilidad del Astillero para brindarnos en tiempo real la información e incluirnos en el proyecto", lo que califican como un proceso poco colaborativo en la forma y confuso en el contenido. Esto ha generado una profunda desconfianza, pues se sostiene que la "calidad del producto finalizado es incierta" y que no se tiene la confianza suficiente para asegurar que se cumplirán los tiempos. Además, se menciona que la fecha de entrega es incierta debido a un historial negativo de buques que quedan sin ser entregados.