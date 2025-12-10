Hacete socio para acceder a este contenido

Política Corina Machado |

No representa la paz

Masiva movilización en Oslo contra el Nobel de la Paz a Corina Machado

En Noruega denuncian que otorgar el Nobel de la Paz a Corina Machado es una contradicción flagrante.

Protestas contra el Nobel de la Paz&nbsp;

Oslo fue escenario de intensas movilizaciones frente al Instituto Nobel, donde decenas de manifestantes se concentraron para rechazar enérgicamente la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Nobel de la Paz cuestionado

La figura, emblemática de la ultraderecha venezolana y aliada clave de la estrategia de presión de Estados Unidos contra Venezuela, fue señalada por activistas de distintos países por representar una "contradicción flagrante" con el espíritu original del galardón.

Portavoces de organizaciones de solidaridad internacional declararon a la prensa que "María Corina Machado no representa paz. Representa agresión militar, imperialismo e intervencionismo". Además, sostuvieron que este premio resulta "falso en el contexto de la expansión de las guerras y las operaciones militares occidentales". La protesta resume una profunda indignación extendida a movimientos de solidaridad, plataformas pacifistas y sectores sociales de distintas naciones, que interpretan este reconocimiento como un respaldo a figuras que han impulsado sanciones, bloqueos, llamados a intervención militar y violencia política en Venezuela.

La decisión de premiar a Machado ha generado un amplio debate y tensiones dentro del propio gobierno noruego, liderado por la socialdemocracia, debido a que los invitados oficiales a la ceremonia provienen mayoritariamente de partidos de derecha, exponiendo un choque interno entre la diplomacia tradicional de paz de Noruega y el creciente alineamiento con posiciones geopolíticas de Washington.

En este marco de controversia, varias organizaciones civiles anunciaron que solicitarán la cancelación del galardón, acudiendo a mecanismos legales disponibles en Suecia. Las agrupaciones argumentan que María Corina Machado no cumple con el testamento original de Alfred Nobel, el cual exige que el premio se otorgue a quienes hayan contribuido de manera destacada a la fraternidad entre naciones, la reducción o abolición de los ejércitos permanentes y la promoción de procesos de paz.

