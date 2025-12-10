ANEP definió el calendario para 2026: ¿cuándo empiezan, cuándo terminan y los recesos?

3 semanas de receso

Por su parte, otra novedad del calendario 2026 será que habrá tres semanas completas de receso, que se distribuirán en tres momentos distintos. Más allá de algunas propuestas que surgieron desde el magisterio para recuperar las dos semanas de vacaciones en julio, el Codicen finalmente resolvió mantener una semana en ese momento del año y sumar algunos días de receso en setiembre, de forma de que las vacaciones de primavera duren en total una semana. De esa forma, habrá una semana de vacaciones en Turismo, que el año que viene será del 30 de marzo al 5 de abril; otra semana en julio, del 29 de junio al 5 de julio, y una semana del 21 al 27 de setiembre.