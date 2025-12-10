ANEP definió el calendario para 2026: ¿cuándo empiezan, cuándo terminan y los recesos?

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en su sesión de este martes el calendario escolar para 2026. De acuerdo con lo aprobado, las clases en todos los subsistemas comenzarán el 2 de marzo. Este punto fue cuestionado por los consejeros docentes en el organismo, que no acompañaron la aprobación del calendario.
Desde las autoridades políticas del Codicen, en tanto, se busca aumentar la cantidad de días de clase en el año y tender a los 190 días. Según dijo el presidente del Codicen Pablo Caggiani a Canal 5, se apunta a reducir el receso de verano, que consideró “muy largo” y que por su longitud tiene efectos adversos en el desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes, que dejan de asistir a sus centros educativos por más de dos meses.
3 semanas de receso
Por su parte, otra novedad del calendario 2026 será que habrá tres semanas completas de receso, que se distribuirán en tres momentos distintos. Más allá de algunas propuestas que surgieron desde el magisterio para recuperar las dos semanas de vacaciones en julio, el Codicen finalmente resolvió mantener una semana en ese momento del año y sumar algunos días de receso en setiembre, de forma de que las vacaciones de primavera duren en total una semana. De esa forma, habrá una semana de vacaciones en Turismo, que el año que viene será del 30 de marzo al 5 de abril; otra semana en julio, del 29 de junio al 5 de julio, y una semana del 21 al 27 de setiembre.
Caggiani argumentó que en Uruguay hay “muy pocos recesos” que permitan cortar con el trabajo durante el año, lo que repercute en la sobrecarga de los equipos docentes en algunos momentos del calendario. Además, planteó la necesidad de que todos los subsistemas tengan receso al mismo momento, ya que el sistema educativo también es un importante sistema de cuidados, en referencia a la necesidad de las familias que tienen niños en diferentes subsistemas y que, como ocurrió en los últimos años, tienen vacaciones en distintos momentos.
De acuerdo con el calendario votado por el Codicen, las clases terminarán en la segunda quincena de diciembre.