Empate entre la aprobación y desaprobación a la gestión de Orsi

Las opiniones sobre el desempeño de Orsi son muy homogéneas en distintas zonas del país. Tanto en la capital, como en Canelones, como en el resto del interior, se repite la distribución aproximada en tercios, explicó el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, en Subrayado.

Diferencias de clase

Evaluacion_del_presidente_orsi_36_aprueba_36_desaprueba_7

Por el contrario, hay diferencias significativas en función de la estratificación social. En los segmentos económicos medios, medio altos y altos, el saldo neto de Orsi es claramente negativo. Lo contrario ocurre entre los segmentos medio bajos y bajos, en los cuales el presidente mantiene un saldo de evaluación favorable.

En la proyección histórica se ve que al terminar el primer año de gobierno, solo tres presidentes (Vázquez, Mujica y Lacalle Pou) han logrado mantener amplios saldos positivos, mientras otros tres (Lacalle Herrera, Sanguinetti y Vázquez), tenían en el mismo punto del período saldos marcadamente negativos. Los datos actuales de Orsi, con un saldo neto equilibrado, son muy similares a los que se registraban en el segundo mandato de Vázquez (2015).