Empresarios marcan la cancha a candidatos y proponen un "Pacto por la Patria"

Se trata de “abordar el trabajo como una perspectiva moderna que fomente el entendimiento y revise las estructuras laborales existentes, fomentando la economía abierta, limitando las medidas de protección y subsidios a casos necesarios”.

Empresarios por inclusión

Incluye el documento aspectos relativos a la convivencia como “abordar las brechas de género y la inclusión en los sectores productivos, incluyendo acciones afirmativas y prevención de la violencia”.

Pide, además, “tratar la cuestión ambiental con políticas integrales de conservación, mitigación del cambio climático y transición hacia una economía verde”.

Lestido advirtió que cuando se entra en una campaña electoral” podemos caer a veces en el agravio, en el agravio personal. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es el diálogo, que no olvidemos la característica de lo que somos nosotros, que es un capital del Uruguay y nosotros entendemos que por eso llamamos a una especie de acuerdo entre todos y que no entremos en ese tipo de campo que no nos gusta”.