En un mes se operaron la misma cantidad de niños que en todo el 2024 por cataratas

En el caso del estrabismo, que también registraba una alta lista de espera con pacientes aguardando resolución desde 2021, el abordaje se centró en una estrategia bimodal que incluyó un convenio con el Hospital de Clínicas. Este accionar de complementación logró reducir en un 50% la lista de espera de cirugías por esta afección, permitiendo que varios niños fueran intervenidos y que otros recibieran un tratamiento alternativo tras una revaloración. El Dr. Giachetto enfatizó que la resolución temprana del estrabismo es vital, ya que la desviación ocular puede generar “situaciones de bullying o minusvalía emocional”.

Complementación para la salud ginecológica y ORL

La estrategia de complementación público-público no solo benefició al área pediátrica. El equipo de gestión revirtió también las demoras en el Hospital de la Mujer. Al inicio de la gestión, existía una lista de espera de más de 600 pacientes, sobre todo vinculada a procedimientos de ligadura tubaria y patología de piso pélvico.

“En cuatro meses se abatió en más de un 50% la lista”, informó Giachetto. Esto fue posible gracias a la utilización de salas del Hospital del Cerro y del Instituto Nacional de Cáncer, operando a unas 50 pacientes por mes. Además, se implementó una policlínica específica de evaluación y seguimiento ambulatorio para agilizar la coordinación quirúrgica.

En cuanto a las intervenciones pendientes, otra lista de espera sobre la que se trabaja es la de Otorrinolaringología (ORL), vinculada a hipertrofia amigdalina y adenoidea. Para ello, el CHPR realizará jornadas quirúrgicas entre el 17 y el 21 de noviembre. El servicio pondrá toda su capacidad con tres salas simultáneas, mañana y tarde, para abordar hasta 12 pacientes por día, contando también con la colaboración de especialistas de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.

La dirección concluyó que recurrir a la complementariedad de servicios ha sido clave para resolver las necesidades del Centro Hospitalario Pereira Rossell, optimizando tanto la infraestructura técnica como la demanda de profesionales.