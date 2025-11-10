Hacete socio para acceder a este contenido

Un cambio que se ve

En un mes se operaron la misma cantidad de niños que en todo el 2024 por cataratas

El Pereira Rossell ha revertido importantes listas de espera mediante intensas jornadas quirúrgicas y acuerdos de complementación con otras instituciones de la salud pública

Niños operados de cataratas

Niños operados de cataratas
El Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) ha dado un paso significativo para garantizar el derecho a la salud visual y ginecológica en niños y mujeres ejecutando una estrategia de gestión que ha permitido abatir drásticamente las listas de espera acumuladas en varias especialidades. Al asumir la actual dirección del centro, se identificaron demoras en la asignación de cirugías y consultas ambulatorias, que fueron abordadas con un plan de acción inmediata.

Retrasos en las operaciones de cataratas para niños

La intervención más urgente se centró en la Oftalmología Pediátrica, donde se concentraban importantes retrasos, especialmente en patologías de cataratas y estrabismo. Gracias a intensas jornadas quirúrgicas realizadas en junio de 2025, el CHPR logró un hito al intervenir a aproximadamente 30 niños con cataratas, lo que equivale a la misma cantidad de usuarios que fueron operados en esta especialidad durante todo el año 2024.

“Pusimos a cero la lista de cirugía de cataratas. Ahora tenemos niños en espera, pero con los tiempos habituales”, afirmó el director del centro, Dr. Gustavo Giachetto, destacando la importancia de esta celeridad, dado que la visión es un componente esencial para el desarrollo integral de los niños.

En el caso del estrabismo, que también registraba una alta lista de espera con pacientes aguardando resolución desde 2021, el abordaje se centró en una estrategia bimodal que incluyó un convenio con el Hospital de Clínicas. Este accionar de complementación logró reducir en un 50% la lista de espera de cirugías por esta afección, permitiendo que varios niños fueran intervenidos y que otros recibieran un tratamiento alternativo tras una revaloración. El Dr. Giachetto enfatizó que la resolución temprana del estrabismo es vital, ya que la desviación ocular puede generar “situaciones de bullying o minusvalía emocional”.

Complementación para la salud ginecológica y ORL

La estrategia de complementación público-público no solo benefició al área pediátrica. El equipo de gestión revirtió también las demoras en el Hospital de la Mujer. Al inicio de la gestión, existía una lista de espera de más de 600 pacientes, sobre todo vinculada a procedimientos de ligadura tubaria y patología de piso pélvico.

“En cuatro meses se abatió en más de un 50% la lista”, informó Giachetto. Esto fue posible gracias a la utilización de salas del Hospital del Cerro y del Instituto Nacional de Cáncer, operando a unas 50 pacientes por mes. Además, se implementó una policlínica específica de evaluación y seguimiento ambulatorio para agilizar la coordinación quirúrgica.

En cuanto a las intervenciones pendientes, otra lista de espera sobre la que se trabaja es la de Otorrinolaringología (ORL), vinculada a hipertrofia amigdalina y adenoidea. Para ello, el CHPR realizará jornadas quirúrgicas entre el 17 y el 21 de noviembre. El servicio pondrá toda su capacidad con tres salas simultáneas, mañana y tarde, para abordar hasta 12 pacientes por día, contando también con la colaboración de especialistas de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.

La dirección concluyó que recurrir a la complementariedad de servicios ha sido clave para resolver las necesidades del Centro Hospitalario Pereira Rossell, optimizando tanto la infraestructura técnica como la demanda de profesionales.

