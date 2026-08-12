Encuesta tecnológica: ¿qué es y quiénes serán elegidos para responder?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio comienzo hoy a la séptima edición de la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (EUTIC), un relevamiento fundamental para comprender cómo los uruguayos se integran a la era digital.
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El director del INE, Marcelo Bisogno, destacó que esta nueva edición es especialmente relevante, ya que permitirá medir no solo el acceso tradicional a internet y dispositivos, sino también el nivel de habilidades digitales y la adopción de tecnologías emergentes, con foco principal en la Inteligencia Artificial (IA).
Datos destacados: Uruguay a la vanguardia
Uruguay se ha consolidado como uno de los países con menor brecha digital a nivel global. Según los datos de 2024, el 94% de los hogares y el 92% de las personas cuentan con acceso a internet. Estas cifras sitúan al país en niveles comparables con potencias como Estados Unidos, Japón y Alemania, superando incluso a varios países europeos. Un punto clave que resaltó Bisogno es que, en Uruguay, el acceso a la tecnología es prácticamente universal y ya no presenta diferencias sustanciales según el nivel de ingresos.
¿Cómo funcionará la encuesta?
El proceso de relevamiento se desarrollará de la siguiente manera:
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Selección: La muestra se compone de hogares que ya han participado previamente en la Encuesta Continua de Hogares (ECH).
Contacto: Los seleccionados recibirán inicialmente un mensaje de texto informativo, seguido de un llamado telefónico.
Logística: Las llamadas se realizarán de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00 horas.
Participación: La encuesta tiene una duración estimada de 18 minutos y está dirigida a personas de 14 años en adelante.
El cuestionario abordará temas como las vías de acceso a las TIC, el uso de computadoras y celulares, las barreras de utilización y el conocimiento sobre los servicios de Gobierno Electrónico.
Confidencialidad y compromiso ciudadano
El INE garantiza que todo el personal encargado del relevamiento está debidamente capacitado y que la información recolectada cuenta con estrictos protocolos de confidencialidad y anonimato.
"Es fundamental la participación ciudadana", subrayó el director del INE. "Esta información es la que nos permite diseñar políticas públicas basadas en evidencia para seguir reduciendo las barreras de acceso y entender cómo se está transformando nuestra sociedad en el entorno digital".