Encuesta tecnológica: ¿qué es y quiénes serán elegidos para responder?

Datos destacados: Uruguay a la vanguardia

Uruguay se ha consolidado como uno de los países con menor brecha digital a nivel global. Según los datos de 2024, el 94% de los hogares y el 92% de las personas cuentan con acceso a internet. Estas cifras sitúan al país en niveles comparables con potencias como Estados Unidos, Japón y Alemania, superando incluso a varios países europeos. Un punto clave que resaltó Bisogno es que, en Uruguay, el acceso a la tecnología es prácticamente universal y ya no presenta diferencias sustanciales según el nivel de ingresos.