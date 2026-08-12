planta de hidrógeno verde
Sánchez cruzó al Partido Nacional por HIF Global mientras busca avanzar en el proyecto
"No podemos partidizar una inversión, como se ha intentado en las últimas horas", dijo el secretario de la Presidencia.
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"No podemos partidizar una inversión, como se ha intentado en las últimas horas", dijo el secretario de la Presidencia.
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"No podemos partidizar una inversión, como se ha intentado en las últimas horas", afirmó el jerarca, en medio de un cruce político por los tiempos que está tomando el acuerdo.
Sánchez explicó que el Gobierno "está tratando de avanzar" para alcanzar un acuerdo de inversiones, aunque reconoció que persisten diferencias sobre "aspectos sustantivos". Según detalló, lo que todavía se discute es quién asume las inversiones de infraestructura necesarias para llevar energía eléctrica al predio, quién afronta esos costos y cuál es el precio de la electricidad que la empresa pretende pagar.
Las declaraciones de Sánchez llegaron después de que el presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, responsabilizara a la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, de "trancar la firma" del acuerdo con HIF Global.
También apuntó contra "algunos dirigentes" que señalaron que "se estaría impidiendo una inversión", y reclamo a la actual oposición por no haber firmado el acuerdo cuando estaba en el gobierno: "Si esta es una inversión que se anunció a principios del gobierno anterior, ¿Por qué no se firmó un acuerdo de inversiones cuando se anunció? Se anunció que esta era la inversión más grande de la historia, hubo una conferencia de prensa, hubo anuncios pero no hubo concreciones. Uno puede anunciar muchas cosas pero tiene que trabajar para que se concreten y eso es lo que está haciendo este gobierno".
Detrás del cruce político hay un problema técnico que todavía no se resolvió. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entiende que el precio preferencial de electricidad que reclama HIF Global es demasiado bajo y que no le conviene al Estado.
La empresa pretende pagar entre 40 y 45 dólares por megavatio hora, un valor lejano a los 90 dólares que UTE tiene acordados con las plantas de celulosa, y apenas por debajo de la franja tarifaria "muy rebajada" que ya ofrece el propio Ejecutivo.