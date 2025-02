Escándalo: vinculan a Milei a estafa multimillonaria con criptomonedas

La reacción de Milei

Ante la polémica generada, el presidente Javier Milei decidió borrar el tuit y ofrecer una explicación. En un mensaje posterior, afirmó: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

Milei aseguró que su intención era apoyar un emprendimiento privado, pero reconoció que no estaba al tanto de los detalles del proyecto ni de los riesgos asociados a la inversión en $LIBRA.

Sospechas y críticas

El hecho de que el sitio web de $LIBRA se hubiera creado apenas un día antes de la publicación del tuit presidencial generó sospechas y críticas por parte de diversos sectores políticos y económicos. Muchos señalaron que la rápida subida y posterior caída del token evidencian un patrón típico de esquemas especulativos o "pump and dump", en los que unos pocos inversores se benefician a costa de la mayoría.

Repercusiones políticas apuntan a Milei

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de solicitar un juicio político contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario promocionara en sus redes sociales un token digital llamado $LIBRA. La decisión se tomó en respuesta a la polémica generada tras la publicación, que luego fue eliminada, en la que Milei alentó a sus seguidores a invertir en dicha criptomoneda.

Los diputados opositores calificaron la participación del presidente en este hecho como "un escándalo sin precedentes" y señalaron que su actuación podría estar vinculada a un delito de estafa. "La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Nuestro bloque decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación", afirmaron en un comunicado.

Acción judicial colectiva y reacciones

En paralelo, el dirigente social Juan Grabois anunció que impulsará una acción judicial colectiva contra el presidente, acusándolo de ser "partícipe necesario de una enorme estafa contra decenas de miles de argentinos". Grabois, junto al economista Itai Hagman, presentará una denuncia penal contra los responsables de la promoción de $LIBRA, incluyendo al presidente, por presunta violación del artículo 249 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa.

Grabois compartió un formulario en línea para que las personas afectadas por la caída del token puedan sumarse a la acción legal. "Desde Argentina Humana ya le ganamos varios juicios a estos falsos libertarios que timbean con la tuya. No va a ser la excepción. Los vamos a aplastar como la cucaracha que son", expresó el dirigente en un mensaje en redes sociales.

)Con información de C5N)