Más de 10.500 niños y niñas de 149 escuelas públicas de todo el país participaron en propuestas educativas y recreativas del programa Escuelas de Verano, según informó Presidencia. Las actividades, desarrolladas entre el 8 de enero y el 5 de febrero, combinaron un enfoque lúdico y pedagógico, con salidas didácticas, talleres, campamentos y jornadas recreativas que incluyeron juegos en piscinas.
Escuelas de Verano alcanzó a más de 10.500 niños en todo el país
