Escuelas de Verano alcanzó a más de 10.500 niños en todo el país

El cierre del programa se realizó en la escuela n.° 230 de Puntas de Manga, en un acto que contó con la presencia de autoridades del sistema educativo, entre ellas el director general del MEC, Carlos Varela; el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; la titular de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, y la secretaria docente, Graciela Caballero.

Escuela de verano 4

Visita a la Biblioteca Nacional

Durante el desarrollo del programa, la Biblioteca Nacional se integró con actividades específicas destinadas a escolares de distintos departamentos. A partir del 16 de enero, recibió grupos de alumnos que realizaron visitas guiadas para conocer la historia y el funcionamiento de la institución, además de participar en talleres literarios y musicales. Estas experiencias formaron parte de recorridos educativos por puntos emblemáticos de Montevideo y se repitieron con delegaciones de Florida, Lavalleja y San José.