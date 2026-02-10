Hacete socio para acceder a este contenido

Política Escuelas de Verano | enero | Biblioteca Nacional

aprendizaje y juego

Escuelas de Verano alcanzó a más de 10.500 niños en todo el país

El programa Escuelas de Verano se desarrolló entre enero y febrero, incorporó nuevos centros y sumó a la Biblioteca Nacional.

Más de 10.500 niños y niñas de 149 escuelas públicas de todo el país participaron en propuestas educativas y recreativas del programa Escuelas de Verano, según informó Presidencia. Las actividades, desarrolladas entre el 8 de enero y el 5 de febrero, combinaron un enfoque lúdico y pedagógico, con salidas didácticas, talleres, campamentos y jornadas recreativas que incluyeron juegos en piscinas.

La edición 2026 del programa Escuelas de Verano fue impulsada por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la ANEP y, este año, amplió su alcance al incorporar a diez centros de educación media, a la Universidad del Trabajo del Uruguay y a la Biblioteca Nacional. Además, el Ministerio de Educación y Cultura se sumó a la iniciativa a través de la Dirección Nacional de Educación y la Biblioteca Nacional de Uruguay.

El objetivo central de Escuelas de Verano fue transformar a los centros educativos en espacios de aprendizaje durante el receso estival, integrando el juego con la construcción de conocimientos. En ese marco, las autoridades destacaron el impacto positivo de la propuesta en las infancias y sus familias, al facilitar el acceso a nuevas experiencias educativas y culturales.

El cierre del programa se realizó en la escuela n.° 230 de Puntas de Manga, en un acto que contó con la presencia de autoridades del sistema educativo, entre ellas el director general del MEC, Carlos Varela; el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; la titular de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, y la secretaria docente, Graciela Caballero.

Visita a la Biblioteca Nacional

Durante el desarrollo del programa, la Biblioteca Nacional se integró con actividades específicas destinadas a escolares de distintos departamentos. A partir del 16 de enero, recibió grupos de alumnos que realizaron visitas guiadas para conocer la historia y el funcionamiento de la institución, además de participar en talleres literarios y musicales. Estas experiencias formaron parte de recorridos educativos por puntos emblemáticos de Montevideo y se repitieron con delegaciones de Florida, Lavalleja y San José.

