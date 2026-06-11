"Este es un país que tiene problemas de competitividad", aseguró Orsi

Sin embargo, Orsi reconoció los costos fijos que tiene el país. "Por supuesto que hay temas de costos fijos", indicó y agregó: "este es un país que tiene problemas de competitividad" y valoró el envío del proyecto de ley al Parlamento.

El mandatario indicó que estamos en "un mundo que te pone el precio del combustible por allá arriba" y que el gobierno está tratando de amortiguar que los precios no se disparen.

Paro del Pit-Cnt

Orsi también se refirió al paro general parcial que el PIT-CNT realizó este miércoles de 9 a 13 horas en reclamo de más recursos en la Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento hasta el 30 de junio.

El mandatario recordó su época de militancia en el sindicato de la educación y el histórico reclamo del 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, ciencia y desarrollo. Orsi aseguró que el reclamo "es lógico".

El proyecto del gobierno

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone resumió el proyecto como “una modesta pero importante reforma del Estado”, tema que desde 1995 “no ha estado puesto sobre la mesa”, según dijo. “Para nosotros lo importante es poner sobre la mesa una ley que creemos que es un buque insignia de la señal que queremos transmitir como Poder Ejecutivo”, expresó.

El ministro adelantó que se trata de un proyecto “que genera un conjunto de oportunidades, pero también mueve un equilibrio”. “Hay una zona de confort en la que muchos agentes están, que este proyecto pretende remover para ir a un Estado de relacionamiento más eficiente, más moderno entre el Estado y los agentes; eso va a provocar discusiones y seguramente en la reglamentación tendremos que contemplar cosas”, afirmó.

El proyecto tendrá más de 240 artículos. Oddone apuntó que los objetivos específicos son la generación de más empleo y de inversión, la promoción de una reducción de precios y la reducción de la burocracia en Uruguay.