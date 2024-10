Este miércoles el Senado trata solicitud de renuncia de Charles Carrera

En tanto, el senador del Frente Amplio, José Nunes, destacó que su fuerza política votará la renuncia de Carrera y que nunca estuvo en duda la participación de la oposición en la sesión que tratará el tema.

“Sé que se han hecho especulaciones porque el Frente Amplio no participó de una comisión investigadora que, a nuestro juicio, era improcedente, porque los temas ya estaban siendo objeto de investigación y proceso judicial”, afirmó el legislador. “Se constituyó con un único fin de hacer política menor en contra del Frente Amplio y en contra del compañero Charles Carrera”, aseguró.

La bancada del Frente Amplio se reunirá este martes para definir la estrategia de la sesión. “No nos gustaría que esto fuera una carrera de agravios y descalificaciones”, sostuvo. “Nos gustaría que fuera un tratamiento acorde con la decisión que toma un legislador de no esperar a que la cámara le saque los fueros, no ampararse en los fueros, sino renunciar para comparecer ante la Justicia como cualquier ciudadano, cosa que hay otros legisladores que no han hecho”, subrayó Nunes.

Desafuero de Carrera

El pasado miércoles 25 de setiembre, tras conocerse el pedido de desafuero por parte de la Fiscalía General de la Nación, el senador frenteamplista había anunciado su renuncia a su banca en el Senado en conferencia de prensa desde la Huella de Seregni. Ese día el legislador expresó que se trata de una “situación delicada”. “Tengo que ser muy cuidadoso en las apreciaciones que haga", dijo a la prensa.

A Carrera se lo investiga por dar la orden para que un civil, a quien no le correspondía hacer uso del centro de salud, fuera enviado al Policial luego de recibir un balazo accidental presuntamente por parte de un policía. El hombre estuvo tres años internado en el hospital. Por ese entonces Carrera ejercía el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

Luego de que se dio a conocer públicamente este hecho, en octubre de 2023 los senadores de la coalición de gobierno votaron a favor de un informe que apuntaba a un posible abuso de funciones por los “hechos de apariencia delictiva” que habría cometido Carrera, elaborado por una comisión investigadora creada en 2022 en la Cámara alta.

Las conclusiones fueron enviadas a Fiscalía, para ampliar el caso.

Carrera fue director general de la Secretaría del Ministerio del Interior desde 2010 a 2017, cuando asumió como senador titular después de que Lucía Topolansky asumiera como vicepresidenta de la República.

En las elecciones de octubre de 2019, el exjerarca fue electo como senador del MPP para el período de 2020 a 2025.