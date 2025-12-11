Etcheverry aclaró dudas sobre dragado, tarifas y obras previstas en 18 de Julio

Según indicó, la draga 7 está en tareas de reparación y la draga 11, que había perdido un cabezal, ya fue localizada y será extraída cuando las condiciones lo permitan. Sostuvo que hoy existe “un proyecto institucional que está construyendo una línea de base”, tras un período en el que “la productividad fue cero”. Añadió que el reto central es garantizar un dragado público eficiente, en un esquema donde lo prioritario es el desarrollo del puerto.

Consultada sobre si estos imprevistos generarían un incremento presupuestal para el Ministerio, aclaró que no. “La ANP es un servicio descentralizado y tiene su presupuesto". Puede haber imprevistos y este será uno de ellos, pero lo importante es ocuparse en la gestión concreta y anticiparse”, señaló.

Descuento tarifario

También se le preguntó por la continuidad del descuento tarifario aplicado durante la pandemia. La ministra explicó que la reducción al 50% se mantuvo hasta 2024 sin estudios comparativos que justificaran su permanencia. “No hay elementos de cuáles eran los costos de los otros puertos para decir si esta medida cuatro años después se debía mantener”, dijo, y sostuvo que un equipo técnico analiza el tema para asegurar que se cubran los costos y se mantenga “un servicio eficiente y de calidad”.

Obras en 18 de Julio

En relación con los proyectos vinculados a avenida 18 de Julio, Echeverry informó que forman parte del rediseño del transporte metropolitano, considerado prioritario por el gobierno. “Parte de esa transformación requiere obras para garantizar la exclusividad del transporte público”, señaló. Comentó que ya se completaron los cateos y se aguarda su resultado, mientras equipos técnicos de gobierno nacional y departamentos coordinan las próximas definiciones. Aseguró que, si las decisiones se toman en los próximos meses, los primeros meses de 2026 podrían habilitar avanzar en la formulación del proyecto.

Respecto al impacto en el comercio local, la ministra afirmó que ya hubo intercambios con el Grupo Centro. “Necesitamos estar acompañados, pero queremos una obra que nos permita jugar en primera división”, transmitió como postura del colectivo. Aseguró que las preocupaciones de los comerciantes están siendo consideradas y que la expectativa por la transformación es alta, tanto por su impacto urbano como por la posibilidad de recuperar movimiento y público en el área central.