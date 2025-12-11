Hacete socio para acceder a este contenido

Política Etcheverry | Diputados | 18 de Julio

Parlamento

Etcheverry aclaró dudas sobre dragado, tarifas y obras previstas en 18 de Julio

La ministra Lucía Echeverry asistió a Diputados para detallar planes de obras y responder inquietudes de legisladores.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas. Foto: Meri Parrado

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas.

 Foto: Meri Parrado
Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, fue recibida este jueves por Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados para ampliar información sobre los planes de obras y responder las inquietudes planteadas por legisladores de todos los partidos.

Al finalizar la comparecencia, la jerarca aseguró que la cartera se retiró “muy conforme” con el intercambio, en particular porque se profundizó en los detalles del plan quinquenal. Recordó que se trata de un documento público construido en base a recorridas por el país y consultas a gobiernos departamentales y representantes de todas las colectividades. “El Ministerio tiene una responsabilidad enorme en conectar a la gente, a los sectores productivos y a los departamentos”, afirmó, y sostuvo que las decisiones se tomaron combinando tecnología, trabajo territorial y definiciones políticas.

Dragado portuario

Uno de los temas abordados fue la situación del dragado en el Puerto de Montevideo. Al respecto, Etcheverry manifestó su sorpresa por el anuncio de un pedido de informes del Partido Nacional. “Hacer un pedido de informes cuando se tiene un representante en el Directorio me llama la atención”, expresó. También señaló que en los últimos años no se realizaron los mantenimientos necesarios: “Realmente durante los últimos cuatro años no hubo mantenimiento. Las dragas no han tenido mantenimiento”.

Según indicó, la draga 7 está en tareas de reparación y la draga 11, que había perdido un cabezal, ya fue localizada y será extraída cuando las condiciones lo permitan. Sostuvo que hoy existe “un proyecto institucional que está construyendo una línea de base”, tras un período en el que “la productividad fue cero”. Añadió que el reto central es garantizar un dragado público eficiente, en un esquema donde lo prioritario es el desarrollo del puerto.

Consultada sobre si estos imprevistos generarían un incremento presupuestal para el Ministerio, aclaró que no. “La ANP es un servicio descentralizado y tiene su presupuesto". Puede haber imprevistos y este será uno de ellos, pero lo importante es ocuparse en la gestión concreta y anticiparse”, señaló.

Descuento tarifario

También se le preguntó por la continuidad del descuento tarifario aplicado durante la pandemia. La ministra explicó que la reducción al 50% se mantuvo hasta 2024 sin estudios comparativos que justificaran su permanencia. “No hay elementos de cuáles eran los costos de los otros puertos para decir si esta medida cuatro años después se debía mantener”, dijo, y sostuvo que un equipo técnico analiza el tema para asegurar que se cubran los costos y se mantenga “un servicio eficiente y de calidad”.

Obras en 18 de Julio

En relación con los proyectos vinculados a avenida 18 de Julio, Echeverry informó que forman parte del rediseño del transporte metropolitano, considerado prioritario por el gobierno. “Parte de esa transformación requiere obras para garantizar la exclusividad del transporte público”, señaló. Comentó que ya se completaron los cateos y se aguarda su resultado, mientras equipos técnicos de gobierno nacional y departamentos coordinan las próximas definiciones. Aseguró que, si las decisiones se toman en los próximos meses, los primeros meses de 2026 podrían habilitar avanzar en la formulación del proyecto.

Respecto al impacto en el comercio local, la ministra afirmó que ya hubo intercambios con el Grupo Centro. “Necesitamos estar acompañados, pero queremos una obra que nos permita jugar en primera división”, transmitió como postura del colectivo. Aseguró que las preocupaciones de los comerciantes están siendo consideradas y que la expectativa por la transformación es alta, tanto por su impacto urbano como por la posibilidad de recuperar movimiento y público en el área central.

