La polémica en torno a la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente Yamandú Orsi sumó este fin de semana un nuevo capítulo, luego de que referentes y militantes del Frente Amplio compararan ese episodio con la adquisición de una motocicleta Harley-Davidson por parte del expresidente Luis Lacalle Pou cuando ocupaba la Presidencia de la República.
Cállense que me desespeeeeeran!!!
Frenteamplistas comparan la camioneta de Orsi con la Harley-Davidson de Lacalle Pou y Bianchi los manda callar
La senadora Graciela Bianchi no quiere que los frenteamplistas comparen la camioneta de Orsi con la Harley-Davidson de Lacalle Pou.