Frenteamplistas comparan la camioneta de Orsi con la Harley-Davidson de Lacalle Pou y Bianchi los manda callar

La moto de Lacalle Pou

En abril de 2024 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) divulgó la declaración jurada del presidente Luis Lacalle Pou, presentada el 22 de marzo de ese año, en la que se observaba, que si se comparaba con el primer documento de su tipo firmado por el mandatario, su patrimonio había aumentado 60% desde que asumió el cargo, según informó entonces el semanario Búsqueda.

En esa ocasión, Lacalle declaró un patrimonio neto de 23.127.616,20 pesos (597.331,91 dólares a cotización actual), compuesto por activos con un valor total de $ 32.976.983 (851.717,87 US$) y una deuda hipotecaria de $9.849.366,84 (254.385,97 US$).

La comparación entre ambos presidentes surgió después de que Orsi, consultado por las denuncias presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por la compra de una camioneta Hyundai con un descuento cercano a los 25.000 dólares respecto a su valor de mercado, recordara que nunca había criticado adquisiciones personales realizadas por otros mandatarios.