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Política

Cállense que me desespeeeeeran!!!

Frenteamplistas comparan la camioneta de Orsi con la Harley-Davidson de Lacalle Pou y Bianchi los manda callar

La senadora Graciela Bianchi no quiere que los frenteamplistas comparen la camioneta de Orsi con la Harley-Davidson de Lacalle Pou.

La senadora Graciela Bianchi se molestó con la comparación entre Orsi y Lacalle Pou.

La senadora Graciela Bianchi se molestó con la comparación entre Orsi y Lacalle Pou.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
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La polémica en torno a la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente Yamandú Orsi sumó este fin de semana un nuevo capítulo, luego de que referentes y militantes del Frente Amplio compararan ese episodio con la adquisición de una motocicleta Harley-Davidson por parte del expresidente Luis Lacalle Pou cuando ocupaba la Presidencia de la República.

"Perjudican a Orsi"

La comparación generó una rápida reacción de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien rechazó los planteos realizados desde filas oficialistas y defendió la situación patrimonial del exmandatario. "Cállense por favor: ¿qué tiene que ver una situación con la otra? Hablan para los comités decadentes y cada vez que lo hacen perjudican más al presidente Orsi", señaló la legisladora en X.

Las respuestas llegaron desde militantes que criticaron la actitud de la senadora: "Que atrevida señora,como va a mandar a callarse a alguien, omos un país libre y cada quien dice o cree lo que quiere, usted se creyó lo del pescado (de Lacalle Pou),yo no...", señaló uno de los más vehementes.

La moto de Lacalle Pou

En abril de 2024 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) divulgó la declaración jurada del presidente Luis Lacalle Pou, presentada el 22 de marzo de ese año, en la que se observaba, que si se comparaba con el primer documento de su tipo firmado por el mandatario, su patrimonio había aumentado 60% desde que asumió el cargo, según informó entonces el semanario Búsqueda.

En esa ocasión, Lacalle declaró un patrimonio neto de 23.127.616,20 pesos (597.331,91 dólares a cotización actual), compuesto por activos con un valor total de $ 32.976.983 (851.717,87 US$) y una deuda hipotecaria de $9.849.366,84 (254.385,97 US$).

La comparación entre ambos presidentes surgió después de que Orsi, consultado por las denuncias presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por la compra de una camioneta Hyundai con un descuento cercano a los 25.000 dólares respecto a su valor de mercado, recordara que nunca había criticado adquisiciones personales realizadas por otros mandatarios.

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