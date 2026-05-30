Orsi defendió la compra de su camioneta y aseguró que no se equivocó

La compra ha generado cuestionamientos desde la oposición y motivó la presentación de varias denuncias anónimas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, organismo que analiza si la operación podría encuadrarse en una eventual vulneración de las normas éticas que regulan la función pública.

Consultado sobre si él o integrantes de su familia habían recibido otros beneficios similares, Orsi respondió en tono distendido: “A veces descuentos en el supermercado de la esquina, por favor, por favor”.

Minutos antes, el mandatario también había hecho referencia a la actuación de los organismos encargados de supervisar la conducta de los funcionarios públicos. “Este país tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos”, afirmó, mencionando entre ellos a la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Jutep.

Según indicó, la existencia de investigaciones no debería generar incomodidad para quienes ejercen responsabilidades públicas. “La Jutep está para eso, por lo general llegan denuncias anónimas. No hay problema”, sostuvo.

Orsi y la Jutep

Orsi insistió en que la mejor manera de afrontar este tipo de cuestionamientos es actuar con transparencia. “La mejor forma de plantarse cuando uno tiene estas dificultades es decir la verdad”, señaló.

En ese contexto, también hizo una comparación con situaciones que involucraron a otros dirigentes políticos y recordó que nunca cuestionó decisiones personales vinculadas a bienes adquiridos por otros mandatarios. Como ejemplo, mencionó la compra de una motocicleta por parte del expresidente Luis Lacalle Pou durante su gestión.