Orsi defendió la compra de su camioneta y aseguró que no se equivocó

El presidente de la República, Yamandú Orsi, defendió este sábado la compra de una camioneta Hyundai cero kilómetro con un descuento cercano a los 25.000 dólares y aseguró que no considera haber cometido un error al concretar la operación, realizada pocos días antes de asumir el gobierno. Durante una rueda de prensa en Salto, el mandatario fue consultado sobre la polémica generada en torno a la adquisición del vehículo, cuyo valor de mercado ronda los 79.000 dólares y que fue comprado por 54.000 dólares.
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Ante la pregunta de si entendía que se había equivocado, Orsi respondió con una reflexión general sobre la función presidencial. “Me equivoco todos los días, desde que me levanto”, señaló. Sin embargo, al ser interrogado específicamente sobre la compra de la camioneta, fue categórico: “No”.
Amor por los descuentos
El presidente sostuvo que corresponde a los organismos de control evaluar el caso. “Lo dictaminarán los organismos de contralor”, afirmó, antes de agregar que suele aprovechar las oportunidades cuando se presentan beneficios comerciales. “Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, expresó.
La compra ha generado cuestionamientos desde la oposición y motivó la presentación de varias denuncias anónimas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, organismo que analiza si la operación podría encuadrarse en una eventual vulneración de las normas éticas que regulan la función pública.
Consultado sobre si él o integrantes de su familia habían recibido otros beneficios similares, Orsi respondió en tono distendido: “A veces descuentos en el supermercado de la esquina, por favor, por favor”.
Minutos antes, el mandatario también había hecho referencia a la actuación de los organismos encargados de supervisar la conducta de los funcionarios públicos. “Este país tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos”, afirmó, mencionando entre ellos a la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Jutep.
Según indicó, la existencia de investigaciones no debería generar incomodidad para quienes ejercen responsabilidades públicas. “La Jutep está para eso, por lo general llegan denuncias anónimas. No hay problema”, sostuvo.
Orsi y la Jutep
Orsi insistió en que la mejor manera de afrontar este tipo de cuestionamientos es actuar con transparencia. “La mejor forma de plantarse cuando uno tiene estas dificultades es decir la verdad”, señaló.
En ese contexto, también hizo una comparación con situaciones que involucraron a otros dirigentes políticos y recordó que nunca cuestionó decisiones personales vinculadas a bienes adquiridos por otros mandatarios. Como ejemplo, mencionó la compra de una motocicleta por parte del expresidente Luis Lacalle Pou durante su gestión.
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