Éxito masivo: más de 100.000 personas se inscribieron en el programa "Uruguay Impulsa"

El director general de INEFOP, Miguel Venturiello, destacó el impacto social de la convocatoria.

Venturiello afirmó: “Se lanzó la convocatoria y se inscribieron 100.000 personas; de ellas, 20.000 serán seleccionadas... Es una foto contundente de la realidad de empleo que tiene Uruguay y de cómo están las personas en todo el territorio en esta materia”.

El programa se enfoca en atender a los sectores más vulnerables (como personas afro, trans, o quienes enfrentan desigualdades de género y discapacidad), buscando fortalecer las políticas de inclusión laboral.

Articulación interinstitucional y descentralización

La iniciativa se realiza en colaboración con una comisión interinstitucional que incluye al MTSS, MIDES, OPP y el Congreso de Intendentes, garantizando un enfoque descentralizado.

La directora general de UTU, Virginia Verderese, subrayó la rapidez de la implementación y la articulación lograda.

Verderese señaló: “Estamos cumpliendo en tiempo récord: en poco más de un mes logramos esta articulación entre los territorios, los centros educativos y la financiación de Inefop para dar respuesta a mucha población que por distintos motivos no ha llegado a la educación”.

Las capacitaciones, además de estar certificadas, buscarán incentivar la continuidad educativa y la culminación de ciclos formativos por parte de los participantes.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades de UTU e INEFOP, incluyendo a Virginia Verderese, Miguel Venturiello, y representantes del CODICEN y las direcciones técnicas de ambas instituciones.