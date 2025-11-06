Éxito masivo: más de 100.000 personas se inscribieron en el programa "Uruguay Impulsa"

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) lanzaron una nueva edición del programa de capacitación laboral “Uruguay Impulsa”, recibiendo una inscripción que superó las 100.000 personas en todo el país.
El programa, que busca fortalecer la formación y promover la inserción y reinserción laboral en áreas de alta demanda, evidenció la necesidad de capacitación que existe en el territorio nacional.
Alta demanda y alcance del programa
De las 100.000 inscripciones recibidas, un total de 20.000 personas serán seleccionadas para capacitarse en distintas etapas, iniciando esta fase con 5.000 participantes. Los cursos se desarrollarán en áreas clave como construcción, gastronomía, administración y logística.
El director general de INEFOP, Miguel Venturiello, destacó el impacto social de la convocatoria.
Venturiello afirmó: “Se lanzó la convocatoria y se inscribieron 100.000 personas; de ellas, 20.000 serán seleccionadas... Es una foto contundente de la realidad de empleo que tiene Uruguay y de cómo están las personas en todo el territorio en esta materia”.
El programa se enfoca en atender a los sectores más vulnerables (como personas afro, trans, o quienes enfrentan desigualdades de género y discapacidad), buscando fortalecer las políticas de inclusión laboral.
Articulación interinstitucional y descentralización
La iniciativa se realiza en colaboración con una comisión interinstitucional que incluye al MTSS, MIDES, OPP y el Congreso de Intendentes, garantizando un enfoque descentralizado.
La directora general de UTU, Virginia Verderese, subrayó la rapidez de la implementación y la articulación lograda.
Verderese señaló: “Estamos cumpliendo en tiempo récord: en poco más de un mes logramos esta articulación entre los territorios, los centros educativos y la financiación de Inefop para dar respuesta a mucha población que por distintos motivos no ha llegado a la educación”.
Las capacitaciones, además de estar certificadas, buscarán incentivar la continuidad educativa y la culminación de ciclos formativos por parte de los participantes.
El lanzamiento contó con la presencia de autoridades de UTU e INEFOP, incluyendo a Virginia Verderese, Miguel Venturiello, y representantes del CODICEN y las direcciones técnicas de ambas instituciones.