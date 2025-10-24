Ezquerra comprometido de puño y letra

El periodista de la Radio comunitaria La Kandela FM, Sebastián Ríos, investigó el origen del negocio antes de que se votara en la Junta Departamental a iniciativa del jefe comunal. De hecho, el periodista del departamento de Tacuarembó es denunciante en la causa que investiga el fiscal de Durazno, Diego Cháves. Cabe recordar que la causa debió llevarla adelante un fiscal fuera de la jurisdicción de Tacuarembó porque tres fiscales, antes de que empezara a entender el fiscal Cháves, se excusaron de investigar a Ezquerra.

El periodista de investigación Sebastián Ríos dijo a Caras y Caretas que “cuando el 30 de mayo de 2024 ingresó la solicitud de declaración a la Junta Departamental, se conocieron públicamente los detalles de nuestra investigación que ahora indaga la Fiscalía de Durazno. Se supo, entonces, que Ezquerra estaba vinculado al negocio por el que estaba pidiendo a la Junta para que declarara de interés dos terrenos, punto que como intendente tiene prohibido porque no puede estar involucrado en un negocio en el que tenga que ver la Intendencia. Una vez que explota el caso, los ediles que responden a Ezquerra votaron que la solicitud de declaración volviera a la Intendencia”, recordó el periodista Sebastián Ríos, “y cuando el expediente volvió a la Junta Departamental, reingresó la solicitud de declaración con los datos del nuevo propietario, es decir, la empresa Ballintoy SAS”.

Por su lado, la edila del Partido Nacional, Ana Baraybar, de Correntada por el Cambio, Lista 33, detalló en diálogo con Caras y Caretas aspectos sobre el tratamiento que tuvo la solicitud de declaración: “¿Cosas encanutadas?, ¿de tapado?, ¿para votar entre gallos y medias noches y que implique que no haya trasparencia? De ninguna manera”, dijo Baraybar a este medio, y subrayó: “Queremos una gestión mucho más transparente. Acá tenemos un intendente que estaba metido en el medio del negocio solicitando una declaratoria de interés departamental de un emprendimiento maderero a instalarse en un padrón que cuando mandó la solicitud a la Junta Departamental él era todavía su titular”.

Por su parte, el abogado del intendente, Gustavo Bordes, dijo que “aportará pruebas y un informe jurídico”, y subrayó que “el caso no tiene ningún aspecto penal. Algunos testimonios son equivocados, como decir que el intendente fue quien presentó el interés departamental, es equivocado. Ante eso, si soy un ciudadano de Tacuarembó digo ‘pah, qué feo’, es horrible, pero el intendente no pidió la declaración sobre un predio de su propiedad, como se dijo. La que pide la declaración de interés departamental es la empresa, el intendente solo firmó un oficio”. Baraybar respondió que “no fue solo un oficio porque hay una ordenanza desde el año 2015 que establece que para que un bien se declare de interés departamental, los únicos que tienen potestad para solicitarlo son el intendente o un edil. Ezquerra omitió informar que el padrón era de él”, indicó Baraybar.

En conferencia de prensa brindada luego de que los terrenos finalmente se declararan de interés departamental, el intendente dijo públicamente que él había comunicado a la Junta Departamental que era propietario de uno de los dos predios involucrados. “No, no comunicó a la Junta”, sentenció Baraybar, y agregó que “en realidad la información de que él era propietario del terreno se incluyó en la documentación proporcionada por la empresa, que incorporó un certificado notarial de boleto de reserva de compraventa de dos terrenos (uno perteneciente al intendente Ezquerra y otro contiguo perteneciente a un tercero).

Tres días después de que la solicitud fuera enviada por el intendente, llegó el expediente que debía pasar por comisión antes de votarse en el plenario. El lunes 3 de junio, relató Baraybar, se quiso votar en el plenario, pero ediles del Frente Amplio solicitaron prorrogar la votación para mayor estudio. Cuando explotó el tema, la Intendencia solicita que se le reenvíe el expediente, punto que no debió haber ocurrido porque era la Intendencia la que debía enviarnos información. Entonces, cuando vuelve el expediente lo hace con información de que el nuevo titular del predio era la empresa de madera”, dijo Baraybar.

La edila agregó a Caras y Caretas que “queremos transparencia y por eso no me importa si quien hace las cosas mal es alguien de mi partido”. Baraybar dijo que el candidato a intendente por su agrupación, Jhon Duhalde, denunció a Ezquerra ante el Directorio del Partido Nacional debido a los hechos ocurridos con su predio, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

El silencio de Ezquerra que ahora se investiga

El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, escribió en la misiva dirigida a la Junta Departamental de ese departamento que “la presente iniciativa surge por voluntad de la empresa Ballintoy SAS, quienes pretenden implantar una planta de industrialización de maderas de pino que comprende el aserradero, secado, manufactura con destino a la exportación a Brasil y Estados Unidos”, y añadió más adelante que “elevamos a consideración de la Junta Departamental el presente proyecto a efectos de obtener la Declaración de Interés Departamental del Proyecto Planta de Industrialización de Madera en Pino a realizarse en los padrones 7940 y 15817, presentado por la empresa Ballintoy SAS, que habilite el proceso de transformación del suelo rural a suburbano industrial mediante un Programa de Actuación Integrada”, cambio imprescindible para que se pudiera concretar la venta del terreno.

El intendente de Tacuarembó es investigado por el delito de conjunción del interés público y privado, delito que se comete mediante un incumplimiento de los deberes funcionales. También se aplica a aquellos casos en que el funcionario omite denunciar o informar alguna relación que pueda vincularlo con el interesado. Precisamente, según conoció Caras y Caretas, también se investiga esta arista del delito que refiere al silencio que eventualmente mantuvo el jefe comunal.

Imagen de WhatsApp 2025-10-23 a las 17.47.44_756b071e