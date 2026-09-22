FA alerta por "riesgo" de penetración de fondos del crimen organizado en la política

Según señalaron en la resolución, "se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad".

Para abordar el asunto, el Frente Amplio resolvió "iniciar una serie de pasos" para "conocer en profundidad el alcance de los hechos" y "activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar" a las instituciones, así como "tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación de financiamiento de los partidos políticos", preserven la "calidad democrática" de Uruguay.

"A tales efectos nos proponemos convocar a una reunión de trabajo con la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y nuestra representación en el Parlamento Nacional, para que este ámbito genere un insumo para que la Mesa Política pueda establecer las acciones al respecto, en todos los espacios que corresponda", señala la resolución.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a una serie de antecedentes que se han registrado en el sistema político relacionados con el crimen organizado. Y señaló que los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".