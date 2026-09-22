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Política alarmas | Fernando Pereira |

En alerta

FA alerta por "riesgo" de penetración de fondos del crimen organizado en la política

Los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado", dijo Pereira.

El presidente del FA, Fernando Pereira y la fuerza política están en alerta.

El presidente del FA, Fernando Pereira y la fuerza política están en alerta.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La condena de un asesor blanco generó un revuelo importante en el sistema político. Pero no solo el Partido Nacional está preocupado por el tema, el oficialismo también prendió las alarmas. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este lunes una resolución de trabajo luego del caso de un asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos, en el marco de una investigación por narcotráfico tras la incautación de 260 kilos de pasta base.

El ahora condenado fue desvinculado por el edil, que pertenece a la Lista 250 de Por la Patria, una agrupación blanca que lidera Jorge Gandini, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP). Su hijo, en tanto, también cumple funciones como colaborador del edil. Aunque en un principio fue detenido, luego fue liberado y, por el momento, sigue siendo asesor del legislador departamental.

Se encendieron las alarmas

A raíz de este caso, entonces, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó el tema y las "alarmas" que despertó, vinculadas al financiamiento de los partidos políticos y el "riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado".

Según señalaron en la resolución, "se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad".

Para abordar el asunto, el Frente Amplio resolvió "iniciar una serie de pasos" para "conocer en profundidad el alcance de los hechos" y "activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar" a las instituciones, así como "tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación de financiamiento de los partidos políticos", preserven la "calidad democrática" de Uruguay.

"A tales efectos nos proponemos convocar a una reunión de trabajo con la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y nuestra representación en el Parlamento Nacional, para que este ámbito genere un insumo para que la Mesa Política pueda establecer las acciones al respecto, en todos los espacios que corresponda", señala la resolución.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a una serie de antecedentes que se han registrado en el sistema político relacionados con el crimen organizado. Y señaló que los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".

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