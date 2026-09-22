La condena de un asesor blanco generó un revuelo importante en el sistema político. Pero no solo el Partido Nacional está preocupado por el tema, el oficialismo también prendió las alarmas. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este lunes una resolución de trabajo luego del caso de un asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos, en el marco de una investigación por narcotráfico tras la incautación de 260 kilos de pasta base.
En alerta
FA alerta por "riesgo" de penetración de fondos del crimen organizado en la política
Los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado", dijo Pereira.