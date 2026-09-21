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Política

oposición no suelta un voto

Senado aprobó, sin modificaciones, la Rendición de Cuentas

Sin los votos de la oposición, el Senado aprobó este lunes la Rendición de Cuentas, dando así por finalizado el trámite parlamentario.

Senado aprueba Rendición de Cuentas.

Senado aprueba Rendición de Cuentas.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con los votos del Frente Amplio (FA) quedará aprobado el proyecto de Rendición de Cuentas en el Senado. Es la primera vez desde 1985 que se vota sin ningún tipo de cambios, ya que el oficialismo no introdujo modificaciones a lo votado en la Cámara baja para de esa forma respetar los acuerdos alcanzados.

El senador frenteamplista Oscar Andrade sostuvo que “es evidente que ante una lógica de mayorías que fueron construidas trabajosamente” sería “una señal profundamente negativa para el Uruguay” no alcanzar la Rendición de Cuentas.

Señaló que la posibilidad de discutir cambios en el texto estaba en la comisión y que el oficialismo cuenta ahora con proyectos y modificaciones para realizar. “El problema”, dijo, “es que la tercera cámara no puede tratar parcialmente la rendición. La trata en su conjunto: o aprueba o cae”.

Para Andrade, esa situación “no parece lo más razonable en este clima político”.

"Ojalá hubiera existido otro espacio de diálogo, de acuerdos, pero tendría que haberse gestado antes de anunciar, a las pocas horas de recibir la rendición, que pasara lo que pasara, no estaban los votos. Es muy difícil negociar cuando esa es la primera respuesta que tenés del otro lado”, enfatizó.

Oposición no votó

Esa visión no es compartida por la oposición, que lo expresó en conferencia de prensa. En la ocasión, el senador nacionalista Rodrigo Blás lamentó que no se hayan realizado modificaciones al proyecto.

Sobre el particular, dijo que “la conclusión” que la bancada opositora saca de la negativa es que el Frente Amplio tiene “temor a la tercera cámara”.

Blás remarcó que “el propio Frente Amplio, en sus diferencias, de abrirlo hubiese terminado en cualquier cosa, porque ni ellos están conformes ni contentos con la rendición que han presentado”.

Con Rendición de Cuentas

La rendición fue aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio, que no tiene mayoría, junto a los de Cabildo Abierto.

Posteriormente, en comisión del Senado se aprobaron los artículos sin modificaciones a efectos de respetar los acuerdos alcanzados. Lo que finalmente fue consagrado en el plenario de la Cámara, donde el Frente Amplio tiene mayoría.

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