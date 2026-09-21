Senado aprobó, sin modificaciones, la Rendición de Cuentas

Para Andrade, esa situación “no parece lo más razonable en este clima político”.
"Ojalá hubiera existido otro espacio de diálogo, de acuerdos, pero tendría que haberse gestado antes de anunciar, a las pocas horas de recibir la rendición, que pasara lo que pasara, no estaban los votos. Es muy difícil negociar cuando esa es la primera respuesta que tenés del otro lado”, enfatizó.
Oposición no votó
Esa visión no es compartida por la oposición, que lo expresó en conferencia de prensa. En la ocasión, el senador nacionalista Rodrigo Blás lamentó que no se hayan realizado modificaciones al proyecto.
Sobre el particular, dijo que “la conclusión” que la bancada opositora saca de la negativa es que el Frente Amplio tiene “temor a la tercera cámara”.
Blás remarcó que “el propio Frente Amplio, en sus diferencias, de abrirlo hubiese terminado en cualquier cosa, porque ni ellos están conformes ni contentos con la rendición que han presentado”.
Con Rendición de Cuentas
La rendición fue aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio, que no tiene mayoría, junto a los de Cabildo Abierto.
Posteriormente, en comisión del Senado se aprobaron los artículos sin modificaciones a efectos de respetar los acuerdos alcanzados. Lo que finalmente fue consagrado en el plenario de la Cámara, donde el Frente Amplio tiene mayoría.