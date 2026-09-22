Da Silva sobre condena de asesor de edil: es "grave" y pidió "no esconder la cabeza"

Enfrentar el problema

“Lo que hay que hacer es no hacer la del avestruz. Yo a los problemas los enfrento y este no es un problema relativo, es muy embromado y hay que extirpar todo, nadie se puede comer los mocos”, afirmó.

Además, afirmó que “lo que no se puede relativizar” es “un hallazgo en un cambio clandestino donde hay billetes de $20 y una máquina de contar la plata. Para mí eso es suficiente para darme cuenta que es una cosa grave”.

Da Silva también fue consultado sobre la situación del hijo del imputado, un joven afiliado al Partido Nacional que fue sobreseído en el caso.

“No le haría nada mal un paso de costado para un partido que no merece estar viviendo este tipo de circunstancias”, dijo el senador.

Da Silva apuntó que, si el joven integra algún órgano de dirección partidario, “le pediría que se aleje un poco”.

Asesores

Por Constitución, los ediles no pueden recibir una remuneración, lo que hace que varios tengan un trabajo paralelo.

Otros, sin embargo, reciben un salario. Algunos tienen un sueldo como asesores de diputados o senadores y otros reciben una partida pagada por su sector político para que se puedan dedicar enteramente a la tarea legislativa.

Si bien no hay dinero para los ediles, sí hay dinero para sus asesores. Cada uno de los 31 representantes cuenta con una partida de unos $190.000 para contratar a sus asesores. La mayoría de ellos los divide entre cinco personas, como en el caso de Gómez.