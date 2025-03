FA pidió un informe sobre designación de autoridades del CFE en curso de maestría

Sabini: "No corresponde"

"Tanto Ademar Cordones como el profesor Pizzichillo se designan en este curso y, según ha denunciado el sindicato, no existió ni un llamado abierto para realizar una inscripción de parte de los docentes que podrían dictar ese curso", expresó el senador del FA Sebastián Sabini en rueda de prensa. El senador remarcó que "no corresponde que una autoridad se designe para dictar un curso y mucho menos que no haya existido un llamado abierto para que otros docentes puedan justamente adquirir ese derecho".