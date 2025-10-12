Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Más vale saberlo

¿Cómo funcionarán los puntos de control de tránsito de la Intendencia de Montevideo?

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Desde este viernes 10 de octubre comenzaron a funcionar en Montevideo los puntos de control para fiscalizar el cumplimiento de las zonas de prohibido estacionar y detenerse mediante cámaras de monitoreo.

Según informó la Intendencia de Montevideo, los equipos funcionarán las 24 horas y estarán señalizados con cartelería que advierte a los conductores sobre el control.

Los puntos anunciados se ubican en:

  • Acera oeste de Bulevar Artigas, entre Roque Graseras y Rambla República del Perú.
  • Acera norte de Avenida Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda.
  • Acera oeste de la calle Minas, entre Guayabos y 18 de Julio.
  • Acera norte de la calle Goes, entre Bulevar Artigas y Duvimioso Terra.
  • Acera oeste de Avenida Belloni, entre Luis Galeano y General Flores.
  • Acera oeste de Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres.
  • Acera norte de la calle Colonia, entre Arenal Grande y Fernández Crespo.

La comuna indicó que las eventuales contravenciones detectadas a través de estas cámaras serán posteriormente analizadas por personal inspectivo.

Otros criterios de tránsito a tener en cuenta:

-La disposición de no estacionar permite que la persona se detenga transitoriamente para subir o bajar una persona, para subir o bajar un paquete, son movimientos que son muy rápidos que están permitidos por la normativa, por lo cual eso no va a ser pasible de sanción".

-En lo que respecta al funcionamiento del Solo Bus comienza a fiscalizarse en la segunda quincena de noviembre.

-Lo que se va a fiscalizar es el estacionamiento sobre el carril solo bus y la circulación del carril Solo Bus cuando esta exceda los 100 metros.

-Las cámaras se encuentran en zona donde ya existía una disposición, pero que por diferentes motivos no se estaban respetando o tenían cierta flexibilidad.

-A partir del 10 de octubre comenzó la fiscalización y se aplicarán multas de 2 UR ($3.677,28) por estacionar en zona prohibida.

