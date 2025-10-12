¿Cómo funcionarán los puntos de control de tránsito de la Intendencia de Montevideo?

La comuna indicó que las eventuales contravenciones detectadas a través de estas cámaras serán posteriormente analizadas por personal inspectivo.

Otros criterios de tránsito a tener en cuenta:

-La disposición de no estacionar permite que la persona se detenga transitoriamente para subir o bajar una persona, para subir o bajar un paquete, son movimientos que son muy rápidos que están permitidos por la normativa, por lo cual eso no va a ser pasible de sanción".

-En lo que respecta al funcionamiento del Solo Bus comienza a fiscalizarse en la segunda quincena de noviembre.

-Lo que se va a fiscalizar es el estacionamiento sobre el carril solo bus y la circulación del carril Solo Bus cuando esta exceda los 100 metros.

-Las cámaras se encuentran en zona donde ya existía una disposición, pero que por diferentes motivos no se estaban respetando o tenían cierta flexibilidad.

-A partir del 10 de octubre comenzó la fiscalización y se aplicarán multas de 2 UR ($3.677,28) por estacionar en zona prohibida.