Da Silva propone combate frontal con el Ejército contra las cotorras y genera polémica

Da Silva se comprometió en llevar este debate a la discusión sobre el presupuesto nacional para lograr la autorización del uso del cardoban y para el control de las cotorras por 180 días.

Participación del Ejército

Señaló que “para mitigar algún efecto secundario del uso del cardoban” se pedirá la participación del Ejercito “que puede ser de mucha utilidad” en la zona granjera, Canelones, parte de San José y Montevideo.

Las palabras del senador generaron diferentes reacciones en las redes sociales donde un fumigador fitosanitario rechazó la propuesta considerándola de alto riesgo ya que el cardoban es es uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos.

“El carbofurano es una sustancia tóxica que requiere un manejo cuidadoso y equipo de protección personal debido a su peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente”, explicó y recordó al senador que tirar cardoban en los árboles “genera peligro de intoxicación”.

Por su parte, Jorge Luis Cravino, quien fue técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante 30 años y dirigió la División de Fauna, dijo a Montevideo Portal que la propuesta de Da Silva es “peligrosa” y recordó que el uso de veneno para controlar vertebrados está prohibido desde 1996.

“Nunca son solo cotorras las que mueren: en los mismos nidos anidan halcones, patos y otras aves nativas. Usar veneno es totalmente inaceptable y va en contra de lo que significa Uruguay Natural”, agregó, y advirtió que su único resultado sería “conducir a una cadena de muerte”, explicó.