Justicia argentina busca a uruguayo por doble femicidio y secuestro de un niño

Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su expareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".