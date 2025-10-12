Decenas de muertos en la guerra fronteriza entre Pakistán y los talibanes afganos

Con anterioridad, el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Firat, dijo que las fuerzas afganas llevaron a cabo "operaciones de represalia tras reiteradas violaciones de la integridad territorial de Afganistán y ataques aéreos contra territorio afgano por parte del Ejército pakistaní".

Según Firat, las operaciones finalizaron a la medianoche del sábado, pero el Ejército afgano está listo para responder con firmeza si Pakistán vuelve a violar la integridad territorial.

A su vez, Zabihullah Mujahid precisó que Kabul cesó los ataques de represalia a petición de Arabia Saudí y Catar.

Pakistán responde

Fuentes de seguridad pakistaníes citadas por el canal Geo TV afirman que las fuerzas afganas abrieron fuego sin provocación previa anoche en varios puntos fronterizos, supuestamente para ayudar a combatientes de las milicias antigubernamentales a cruzar la frontera hacia Pakistán cuyo Ejército respondió el domingo por la mañana, se hizo con el control de 19 puestos afganos y causó bajas importantes al adversario.

Según los medios locales, hubo combates a lo largo de toda la línea Durand, la frontera de más de 2.600 kilómetros con Pakistán que Afganistán se empeña en ignorar a pesar de que es reconocida internacionalmente.

Un fuente de la agencia EFE en Kabul que habló en condición de anonimato, aseguró que los combates se han extendido por varias provincias afganas, entre ellas Kunar, Khost, Paktia, Paktika y Helmand, zonas que desde hace años son focos de disputa en la Línea Durand.

Por su parte el portavoz de la Policía de Paktia, Muneeb Zadran, indicó que «los enfrentamientos con las fuerzas pakistaníes continúan», y adelantó que las autoridades darán más detalles a medida que evolucioné la situación.

(En base a Sputnik y swissinfo)