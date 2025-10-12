Claudio Arbesún, el senador más joven: "Quiero trabajar por la juventud que se desarrolla en la desigualdad"

"Siento que tengo que corresponder a todos los esfuerzos de toda una generación y al trabajo de un montón de militantes jóvenes que todos los días construyeron la posibilidad para que alguien de 30 años como yo, esté asumiendo eventualmente como suplente en el Senado", señaló.

Seguramente te ha llegado el apoyo y el respaldo tanto de personas jóvenes como de algunos referentes históricos del Frente Amplio.

Sí, la repercusión, la verdad que ha sido tremenda. Yo no lo esperaba, no solo a nivel mediático, porque también muchísimos medios han levantado la noticia, supongo que el contraste de ver a una persona joven en un espacio que no se asocia necesariamente a la juventud hizo del evento una noticia. Me han escrito decenas, cientos de personas, saludando, dando confianza, dando apoyo.

El video en redes sociales tiene más de 100.000 visualizaciones, por ejemplo, lo cual es un montón, y eso con comentarios de mucha gente desconocida que se ha entusiasmado con la posibilidad de ver a alguien con una cara distinta, con una cara joven, y de izquierda en un espacio poco habitual.

¿Crees que tu llegada al Senado puede abrir las puertas para más jóvenes en la política?

Bueno, no lo sé, porque es muchísimo, pero quizás en un futuro, cuando los distintos sectores y partidos estén pensando en proyectar cuadros, no les parezca tan raro incluir, aunque sea en algún espacio de suplencia, a una persona joven.

Creo que en este periodo se han abierto bastantes puertas a nivel de la Cámara de Diputados. En la bancada del Frente Amplio hay un montón de gente joven. Pero sería bueno que mi caso permita incluir, ya sea como titulares, o como suplentes, a gente que pueda ir haciendo su primera experiencia, aportando al trabajo en equipo.

¿Tuviste otras experiencias legislativas?

Sí, me había tocado ya entrar a la Cámara de Diputados como suplente en varias ocasiones, porque trabajamos bastante en equipo acá. El ingreso al Senado fue bastante distinto. Es una Cámara además más chica, por lo tanto la presencia de una persona joven es más individualizada. Se nota más.

¿Cuál ha sido la recepción, tanto de los principales referentes del Frente Amplio, como de sectores de la oposición?

Bueno, en el Frente Amplio obviamente se vivió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, también a nivel de los compañeros de la Cámara de Diputados. Además. el presidente del FA, Fernando Pereira, y otros referentes me saludaron con mucha alegría. Y después con los legisladores de la oposición, fue todo muy correcto, muy cortés, me felicitaron y muchos de ellos incluso se pusieron a disposición para intercambiar y colaborar conmigo.

¿Cómo estás viviendo el debate por el Presupuesto?

La verdad que el Frente Amplio está en un escenario de enorme restricción presupuestal. Este gobierno asumió con la peor situación desde la reapertura democrática, y tiene un conjunto de urgencias sociales que se identificaron durante todo el periodo de gobierno anterior, y que el Frente Amplio las puso en el tapete como ejes políticos durante la campaña. Se trata de cosas que no pueden esperar.

En ese sentido, hay un trabajo enorme que se está haciendo acá en la Cámara de Diputados para que la distancia entre lo posible, en función de ese escenario de fuerte restricción fiscal, y las prioridades sociales, sea la menor posible.

¿Cuáles te parecen las grandes prioridades?

Combatir la desigualdad y fundamentalmente la pobreza en la primera infancia, la necesidad de fortalecer la matriz de protección social, las inyecciones presupuestales necesarias para revertir el recorte en el Estado que se vivió durante los años pasados y, sobre todo, empezar a recuperar caminos en lo que tiene que ver con la educación, la presencia de ASE en todo el territorio nacional, la vivienda, y la respuesta a una fuerte demanda de seguridad que implica una transformación del paradigma represivo y policial, con un abordaje transversal de construcción de comunidad y de vigencia de derechos.

En lo personal, ¿cuáles son los temas que te interesan especialmente y en los que piensas de alguna manera poder hacer un aporte por tu edad, y por el compromiso de lo que has hecho hasta hoy?

Yo lo veo en dos planos. Por un lado, yo soy de los que siempre han colocado sobre la mesa combatir la idea de que hay temas para jóvenes, a mí me interesa siempre el hecho de que todos los temas que hacen a la política nacional nos impactan a nosotros los jóvenes. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso al trabajo, al trabajo de calidad, a los buenos salarios, cuando tenemos tantas dificultades para conseguir trabajo y cuando los conseguimos en la mitad de las ocasiones.

¿Consideras que los jóvenes pueden involucrarse en todos los temas, pero hay algunos muy específicos que los afectan especialmente?

Me parece importante transversalizar todos los debates desde una perspectiva juvenil. Pero en lo específico, yo tengo mucho interés en el trabajo, sobre todo en lo que respecta a la juventud que se desarrolla en los márgenes de la desigualdad.

Hablo de los jóvenes que en los barrios tienen vetado el acceso a derechos, que su vida es el fruto de sucesivas exclusiones, que muchas veces terminan regalados ante el crimen organizado y recién nos preocupa cuando aparecen involucrados en hechos de violencia o cuando terminan en el sistema penitenciario. Hoy, más de dos tercios de las personas que han pedido la libertad son jóvenes. A mí me interesa mucho trabajar en todo las desigualdades estructurales que rodean a la juventud precarizada. La juventud que está en los márgenes, está excluida.

¿Qué trayectoria has desarrollado como estudiante y como como militante?

Soy licenciado en Sociología y actualmente estoy estudiando una maestría en la Udelar. Después, como militante yo me afilié a la Juventud Comunista con 15 años. Empecé militando a nivel del territorio, en el Comité de Base. Luego, en 2012 ingresé al IABA, donde ingresé directamente a la Asistencia Estudiantil en el Gremio de Estudiantes del IABA. En 2014, ingresé a la Facultad y empecé a trabajar más intensamente en la Federación de Estudiantes a través del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Luego fui secretario de Organización y desde 2021 soy Secretario General de la UJC.