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Política Orsi | Sayago | Shopping

Impacto social y productivo

Orsi sobre Shopping en Sayago: "Es un barrio al que le viene muy bien este tipo de inversión"

El presidente Yamandú Orsi recorrió las obras del nuevo centro comercial de Sayago y valoró que el emprendimiento prevé generar unos 2.000 puestos de trabajo.

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Yamandú Orsi, presidente de la República, 

 Captura de pantalla (vídeo de Presidencia)
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Por Redacción Caras y Caretas

Una inversión económica de escala desembarca en el barrio Sayago con la construcción del Aventura Shopping, un complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento que requirió una inyección inicial de 100 millones de dólares por parte de la empresa desarrolladora, cifra que trepará a casi 200 millones al contabilizar los desembolsos de los distintos locatarios. La obra fue recorrida por el presidente Yamandú Orsi, quien valoró el impacto social y productivo que tendrá el emprendimiento en la zona norte de la capital.

El nuevo shopping generaría unos dos mil puestos de trabajo

Durante la etapa edilicia, el megaproyecto dio ocupación a más de 1.000 trabajadores de la construcción. El impacto laboral se duplicará con la puesta en marcha del centro comercial, momento en el que se prevé la generación de unos 2.000 puestos de trabajo, contemplando plazas directas e indirectas.

Acompañado en la visita por el desarrollador del proyecto, Edgardo Novick, el jefe de Estado analizó el dinamismo del capital en el territorio uruguayo. “Es la alegría de saber que hay mucha inversión nacional y mucho trabajo”, señaló Orsi tras culminar la caminata por las instalaciones del complejo. En esa línea, el mandatario remarcó que “es un barrio al que le viene muy bien este tipo de inversión”.

El mandatario contextualizó la iniciativa dentro de un abanico más amplio de obras privadas que se despliegan en diversos puntos del país, entre las que destacó el avance de +Colonia. Asimismo, observó que el flujo de capitales se mantiene activo más allá del estancamiento demográfico local, e indicó que para sostener esta tendencia resulta clave elevar el poder de compra de la población y mantener las condiciones para captar a nuevos inversores y residentes.

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