Orsi sobre Shopping en Sayago: "Es un barrio al que le viene muy bien este tipo de inversión"

Una inversión económica de escala desembarca en el barrio Sayago con la construcción del Aventura Shopping, un complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento que requirió una inyección inicial de 100 millones de dólares por parte de la empresa desarrolladora, cifra que trepará a casi 200 millones al contabilizar los desembolsos de los distintos locatarios. La obra fue recorrida por el presidente Yamandú Orsi, quien valoró el impacto social y productivo que tendrá el emprendimiento en la zona norte de la capital.