Fernando Amado sobre la coalición: "Es multicolor, de republicana tiene poco"

Por otro lado, destacó la claridad ideológica del FA al asumirse como una coalición de izquierda sin ambigüedades, en contraposición a lo que definió como “la nueva síntesis ideológica y de posicionamiento político” que representa la coalición multicolor.

Amado concluyó que el panorama electoral actual enfrenta a dos proyectos bien definidos: uno progresista, liderado por el Frente Amplio, y otro conservador, representado por la coalición multicolor. Este análisis, cargado de definiciones ideológicas, refleja su visión crítica hacia la actual configuración del oficialismo y su defensa de un enfoque republicano desde el batllismo

Progresismo vs "máquina de picar carne"

El entrevistado enfatizó en las diferencias fundamentales entre las dos principales coaliciones políticas, centrándose especialmente en el papel del Estado y su capacidad para enfrentar las desigualdades sociales.

Para Amado, el FA se sostiene sobre una base ideológica clara que aboga por un Estado fuerte y comprometido con la protección social. “Hay una base bastante sólida en cuanto a la necesidad de un estado potente, con gran énfasis en la protección social, sabiendo y asumiendo que estamos en un sistema que es un permanente generador de injusticias, de desigualdades, de reproducción de esas desigualdades”, explicó.

Durante su análisis, comparó al sistema actual con una “máquina de picar carne”, que deja a muchas personas rezagadas en el camino. Según su visión, esta realidad debe ser enfrentada con políticas públicas que amortigüen las desigualdades. “El proyecto progresista lo que tiene absolutamente arraigado como base es que no podemos aceptar este dato de la realidad. Hacemos política desde el Estado para generar la amortiguación de todas esas desigualdades”, subrayó.

Amado defendió el enfoque ético de las políticas de izquierda, señalando que el Estado debe estar al servicio de una sociedad integrada. “Es ético que desde la política se deje todo para que todas esas desigualdades, que son un dato de la realidad, el Estado las amortigüe y trate de minimizarlas para que haya un país y una sociedad integrada para todos y para todas”, afirmó.

En contraposición, criticó la visión de la coalición multicolor respecto al rol del Estado, calificándola como limitada y orientada hacia un modelo de menor intervención pública. “Desde la otra coalición, se toma más como un dato de la realidad, no como algo que pueda cambiarse desde el Estado. No digo que se mire para el costado, pero ideológicamente sienten que eso, en todo caso, si se arregla, lo arregla otro, no el Estado”, señaló.

Amado también cuestionó la perspectiva de considerar la inversión en políticas públicas como un gasto. “No creen que la inversión en el estado y en las políticas públicas sea inversión, sino que lo piensan como gasto”, agregó, reforzando su postura de que el fortalecimiento del Estado es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa.