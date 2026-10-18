Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Argentina |

sana y salva

Encontraron en Argentina a Camila Rodríguez, la joven buscada en Paysandú

Camila había desaparecido en Paysandú por lo que fue emitida una Alerta Amber; la colaboración con la Policía argentina permitió dar con su paradero.

Apareció con vida en Argentina la adolescente buscada desde el viernes.

Apareció con vida en Argentina la adolescente buscada desde el viernes.

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Agrega que la localización de la joven se produjo en el marco de la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina, que trabajaban de manera coordinada desde el inicio de la búsqueda.

El sábado, fue activada una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Posteriormente, a pedido del Ministerio del Interior. Por su parte, Argentina emitió una Alerta Sofía, un mecanismo de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

La coordinación internacional incluyó la participación de las fuerzas federales argentinas, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, debido a la cercanía de Paysandú con la frontera.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

Temas

Te puede interesar