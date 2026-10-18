Encontraron en Argentina a Camila Rodríguez, la joven buscada en Paysandú

Fue encontrada en Argentina, con vida y en buenas condiciones, Camila Ayelén Rodríguez Carballo, la adolescente de 15 años que era buscada desde el viernes en Paysandú, informó este domingo el Ministerio del Interior.
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Agrega que la localización de la joven se produjo en el marco de la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina, que trabajaban de manera coordinada desde el inicio de la búsqueda.
El sábado, fue activada una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Posteriormente, a pedido del Ministerio del Interior. Por su parte, Argentina emitió una Alerta Sofía, un mecanismo de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
La coordinación internacional incluyó la participación de las fuerzas federales argentinas, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, debido a la cercanía de Paysandú con la frontera.
Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada.