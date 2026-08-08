El acuerdo al que arribó el Sunca para la reducción de la jornada laboral generó un efecto rebote lo que lleva a que varios sindicatos vayan por el mismo camino. En las últimas horas la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuya concesión mayoritaria tiene la belga Katoen Natie— informó a los usuarios que no habrá atención a camiones al menos durante el sábado, domingo y lunes por una decisión del sindicato de trabajadores, que mantiene un conflicto con la empresa que había entrado en una tregua en las últimas semanas.
Sin atención
Se reaviva en conflicto en el Puerto con la reducción de la jornada laboral como eje
TCP advirtió a usuarios que no habrá atención a camiones durante el fin de semana y hasta el lunes por asamblea del sindicato