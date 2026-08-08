Se reaviva en conflicto en el Puerto con la reducción de la jornada laboral como eje

La tregua establecía que las partes seguirían negociando y que, mientras tanto, el sindicato no llevaría adelante medidas de paro.

Reducción de la jornada laboral como eje central

Ahora, sin embargo, la empresa asegura que los trabajadores —luego de "varias reuniones en las que se habían registrado avances"— volvieron a plantear "la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial", en espejo a lo recientemente acordado por el sindicato de la construcción (Sunca) con las cámaras empresariales.

TCP también señaló que el sindicato ha "reiterado su solicitud de incrementar sustancialmente la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo".

Respecto al planteo de la reducción de la jornada laboral, la empresa sostuvo que dicho preacuerdo fue "negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector". "Por lo tanto, sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito", sostuvo TCP.

Y advirtieron que la "reiteración" por parte del sindicato de estos planteos, "en las actuales condiciones", supone un "obstáculo significativo en la negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible".