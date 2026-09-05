Ferreri aclaró que las exigencias ambientales de Casupá no son nuevas y no impiden la obra

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, publicó un posteo en redes sociales en el que remarcó que “los aspectos ambientales y sociales de Casupá que se han difundido no son una novedad, sino que forman parte de la evaluación del proyecto desde hace años”. Esto se da luego de que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) catalogara como de “alto riesgo” ambiental y social la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía.
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El jerarca continuó su publicación diciendo que “toda represa con una capacidad de embalse superior a 2 millones de metros cúbicos o que tenga un espejo de agua mayor a 100 hectáreas debe tramitar una autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente”.
Señaló que el proceso mencionado anteriormente fue iniciado para el proyecto de Casupá: OSE comenzó el proceso en 2016 “cuando presentó la Comunicación de Proyecto ante la entonces DINAMA, actual DINACEA”. Explicó que, en 2017 “el proyecto fue clasificado como categoría C, lo que implica una evaluación ambiental detallada antes de su ejecución. Ese mismo año, OSE presentó el Estudio de Impacto Ambiental”.
No obstante, Ferreri sostuvo que durante el 2021 “OSE solicitó la suspensión temporal del trámite, que fue reactivado en 2025”, añadiendo que “desde entonces, trabajamos en la actualización de los estudios y de la documentación necesaria para continuar con el proceso de autorización, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y CAF”.
Préstamos del CAF
Además, afirmó que “un primer préstamo para el proyecto había sido aprobado por el Directorio de CAF el 3 de diciembre de 2019 y el préstamo vigente fue aprobado el 10 de octubre de 2025. Al momento de aprobarse, los aspectos ambientales y sociales ya estaban incorporados al análisis del proyecto”.
En línea con lo anterior, agregó que “el primer desembolso del préstamo actual, por US$ 4,3 millones, fue acreditado el 21 de agosto de 2026”.
Finalmente expresó que “la clasificación de CAF no constituye una novedad ni supone, por sí sola, un problema o un impedimento para llevar adelante la obra”, sino que por el contrario “establece exigencias que debemos cumplir para atender sus posibles impactos con el rigor que corresponde”.