Ferreri aclaró que las exigencias ambientales de Casupá no son nuevas y no impiden la obra

Señaló que el proceso mencionado anteriormente fue iniciado para el proyecto de Casupá: OSE comenzó el proceso en 2016 “cuando presentó la Comunicación de Proyecto ante la entonces DINAMA, actual DINACEA”. Explicó que, en 2017 “el proyecto fue clasificado como categoría C, lo que implica una evaluación ambiental detallada antes de su ejecución. Ese mismo año, OSE presentó el Estudio de Impacto Ambiental”.

No obstante, Ferreri sostuvo que durante el 2021 “OSE solicitó la suspensión temporal del trámite, que fue reactivado en 2025”, añadiendo que “desde entonces, trabajamos en la actualización de los estudios y de la documentación necesaria para continuar con el proceso de autorización, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y CAF”.

Préstamos del CAF

Además, afirmó que “un primer préstamo para el proyecto había sido aprobado por el Directorio de CAF el 3 de diciembre de 2019 y el préstamo vigente fue aprobado el 10 de octubre de 2025. Al momento de aprobarse, los aspectos ambientales y sociales ya estaban incorporados al análisis del proyecto”.

En línea con lo anterior, agregó que “el primer desembolso del préstamo actual, por US$ 4,3 millones, fue acreditado el 21 de agosto de 2026”.

Finalmente expresó que “la clasificación de CAF no constituye una novedad ni supone, por sí sola, un problema o un impedimento para llevar adelante la obra”, sino que por el contrario “establece exigencias que debemos cumplir para atender sus posibles impactos con el rigor que corresponde”.