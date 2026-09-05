Senador arremetió contra subsecretaria del Interior y la Vertiente lo calificó de "machismo"

En línea con lo anterior, el senador señaló que “eso no es así” y agregó: “Esto sería como si yo dijera, que nunca lo dije, que la orden de que la batalla contra el narcotráfico está perdida está siendo negativa para la Policía”.

Sobre los dichos de Larrañaga, Camy afirmó que, “esta orden de no aflojar –que hasta la pintó, sin que correspondiera, la Policía– fue lo que identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse”.

Posteriormente, el nacionalista hizo alusión a Valverde y dijo que “como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos”, explicando que “si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos”.

En un momento, el ministro del Interior, Carlos Negro, tomó la palabra y expresó: “Hará uso de la palabra la señora subsecretaria quien, además, no necesita un hombre que la defienda. Por lo tanto, será ella quien le responda al senador”.

Acto seguido, Gabriela Valverde sostuvo que sus palabras “fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota”.

Además, afirmó: “Cuando mis palabras –porque eran mías– generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas […] pido disculpas porque si mis palabras –ya sea fragmentadas, completas o como vengan– a alguien le provocan dolor, molestia u ofensa, no tengo ningún problema: pido disculpas nuevamente”.

Respuesta de la Vertiente Artiguista

Luego de las declaraciones del senador blanco, la respuesta de la Vertiente Artiguista sector que integra Valverde no se hizo esperar. En la cuenta de X del sector respondieron: "Decir 'como es mujer lo dejo por acá' no es una chicana política, es machismo. Gabriela Velverde es subsecretaria del Ministerio del Interior por su capacidad, su trayectoria y su compromiso. No vamos a naturalizar la violencia ni la descalificación hacia las mujeres que hacen política.Toda nuestra solidaridad con nuestra compañera".