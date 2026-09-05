"Palito" para Lacalle Pou: "Tardío e insuficiente", el mensaje sobre Venezuela

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 28 de agosto que había cerrado con Caracas un acuerdo por el cual Washington asumiría el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas del país. De esto, Venezuela considera que obtendrá beneficios por USD 209.000 millones en 25 años.

En este marco, el expresidente Lacalle Pou se pronunció este viernes de mañana en sus redes sociales. Y para ello, recordó la publicación que había hecho cuando se dio el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos.

En aquel entonces, Lacalle Pou apuntó: “Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus “aliados”. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?”.

Citando ese mensaje, Lacalle Pou hizo énfasis en la palabra “puede”, en relación a la potencialidad que tenía el secuestro de Maduro en cuanto a las cosas que podían sucederse desde entonces, sobre todo en relación a una transición a la democracia.

“‘Puede’. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, escribió Lacalle Pou.