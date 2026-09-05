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Política Luis Lacalle Pou | Venezuela |

"Profundo y prolongado silencio"

"Palito" para Lacalle Pou: "Tardío e insuficiente", el mensaje sobre Venezuela

"Parece que Lacalle Pou por Twitter quiere intervenir en las conversaciones. Capaz que sería más bueno que llame al presidente y le diga lo que piensa", agregó Caggiani.

Luis Lacalle Pou.

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Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó contra el expresidente Luis Lacalle Pou luego de su publicación en la que solicitó "una transición real "en Venezuela y no "un negocio o explotación", en momentos que se firmó un acuerdo petrolero entre el país caribeño y Estados Unidos.

Caggiani tildó de "tardío e insuficiente" el mensaje del expresidente. "La intervención norteamericana en Venezuela fue el 3 de enero, a principio de año, y desde aquí hasta allá algunos reclamaban o auguraban que era el comienzo de un proceso de democratización en Venezuela, de que iba a haber elecciones libres, de que iba a volver María Corina Machado, los que reivindicaban a Edmundo González como presidente de Venezuela. Desde aquí hasta allá han estado en un profundo y prolongado silencio. Y ahora parece que de vuelta aparecieron algunos... Es raro, justo el momento", aseguró.

"El Partido Nacional se niega a ir a conversar sobre políticas exteriores con el presidente de la República. Parece que Lacalle Pou por Twitter quiere intervenir en las conversaciones. Capaz que sería más bueno que llame al presidente y le diga lo que piensa sobre estos temas más que lo haga públicamente", agregó.

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 28 de agosto que había cerrado con Caracas un acuerdo por el cual Washington asumiría el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas del país. De esto, Venezuela considera que obtendrá beneficios por USD 209.000 millones en 25 años.

En este marco, el expresidente Lacalle Pou se pronunció este viernes de mañana en sus redes sociales. Y para ello, recordó la publicación que había hecho cuando se dio el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos.

En aquel entonces, Lacalle Pou apuntó: “Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus “aliados”. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?”.

Citando ese mensaje, Lacalle Pou hizo énfasis en la palabra “puede”, en relación a la potencialidad que tenía el secuestro de Maduro en cuanto a las cosas que podían sucederse desde entonces, sobre todo en relación a una transición a la democracia.

“‘Puede’. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, escribió Lacalle Pou.

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