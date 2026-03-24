Finalmente no habrá túnel bajo 18 de Julio: Orsi descartó la propuesta

Sin túnel, más barato

Con esta decisión, la obra es más barata que la antes proyectada y tiene menor impacto en comercios de la zona, perdiendo algunos minutos de los que se ganaban con el túnel pero igualmente generando reducción de tiempo de viaje en comparación con el sistema actual.

Los BRT circularán por el medio de la avenida y se mantendrán las bicisendas —qué podrían ser reubicadas a los laterales del transporte público— al igual que el tránsito vehicular.

Más temprano, el presidente Orsi había recibido la iniciativa de la Intendencia de Montevideo que propone reducir los tiempos de traslado mediante la implementación de ómnibus rápidos sobre la avenida 18 de Julio y los principales troncales.

Reunión con intendentes

Tras reunirse con los intendentes Bergara y Legnani; y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, Orsi habló con la prensa y señaló que la propuesta presentada por la IM no tiene las ventajas del túnel, pero tiene otras, como los tiempos de ejecución, y los costos, que implica intervenciones importantes en algunos sentidos de las calles de la capital, señaló.

El proyecto presentado implica la implementación de un BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés) que circula por superficie con un corredor exclusivo por 18 de Julio. La cantidad de paradas son las mismas que se estimaban para ser soterradas, y no prevé retirar los autos por la principal avenida, además de mantener la ciclovía.

En referencia al financiamiento de la obra, el presidente explicó que el tema “está resuelto desde el principio”, al contar con apoyo de los bancos. Aseguró que, cualquiera sea el escenario, las obras comenzarán en el año 2027.