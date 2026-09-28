TCP y Supra retoman este martes la negociación con una propuesta del MTSS

El sindicato reclama que un grupo de aproximadamente 190 trabajadores tenga asegurados 25 jornales mensuales. La propuesta presentada por el MTSS establece un mínimo de 21 jornales, con lo que busca ubicarse entre la posición sindical y la planteada por la empresa.

Continúa negociación

Al término de la reunión, el presidente del Supra, Álvaro Reinaldo, confirmó que la negociación continuará. El dirigente señaló que todavía quedan aspectos por discutir y que los trabajadores deberán analizar la nueva fórmula planteada por el Ministerio.

“Es negociar un poco más y para nosotros hay que continuar mañana”, sostuvo en improvisada rueda de prensa.

La propuesta oficial también contempla una salida para otro de los puntos económicos que mantienen enfrentadas a las partes: una partida extraordinaria. TCP había planteado un pago de $27.500, mientras que el sindicato reclama una cifra cercana a $50.000. El Ministerio propuso un monto intermedio.

Propuesta que acerca

El subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, explicó que la fórmula busca acercar las posiciones sin asumir íntegramente la propuesta de ninguna de las partes. Según señaló, el planteo “se sitúa de manera equidistante respecto de lo que son las propuestas del sindicato y las posibilidades que ha manifestado hasta el momento la empresa”.

La duración del convenio también forma parte de la negociación. TCP pretende que el nuevo acuerdo tenga una vigencia de cinco años, mientras que el sindicato ha condicionado su posición a la resolución del conjunto de los puntos pendientes. La propuesta del Gobierno incluye también un convenio de cinco años.

Mantienen medidas

En paralelo, el sindicato mantiene la posibilidad de adoptar nuevas medidas de lucha. El Supra había aprobado la realización de un paro de 48 horas en caso de que no se alcanzara una solución al conflicto.

La negociación se desarrolla además mientras permanecen vigentes los servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo para asegurar la continuidad de determinadas operaciones portuarias ante eventuales medidas sindicales.

El conflicto entre TCP y sus trabajadores ha generado preocupación entre los actores vinculados al comercio exterior debido a las interrupciones registradas en la actividad de la terminal. Por ese motivo, el Gobierno busca que las partes alcancen un acuerdo que permita normalizar la operativa y establecer un nuevo marco laboral para los próximos años.