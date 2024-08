Fiscalía archivó la causa Kirma en el marco de investigación por estafa en Ministerio de Turismo

La causa consistía en determinar si Elbio Rodríguez, exasesor del ministro Cardoso, había estafado al Estado al presentar una empresa inexistente. Sin embargo, el fiscal pudo determinar que Kirma “existe y tiene actividad”. Por lo tanto, el fiscal decidió el archivo de la causa. “No existen elementos que permitan vincular al imputado Elbio Rodríguez con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error, en este caso, al Estado uruguayo”, señala el dictamen del fiscal Rodríguez.

Empresa en cuestión

La denuncia fue presentada por legisladores del Frente Amplio (FA) en el marco de la investigación de la actuación de Cardoso al frente del Ministerio de Turismo en 2021 al constatar la existencia de actividades de apariencia delictiva en la cartera.

Entre estos se encontraba la compra directa por excepciónde medios digitales. Esta fue adjudicada a tres empresas: Digital Media Technology SLU por un monto de US$ 280.000, Kirma Services Ou por US$ 280.000, y Cisneros Interactive Panamá por US$ 140.000.

En el marco de la investigación Daniel Reta, exasesor de Cardoso, compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Allí dijo no conocer a Kirma. Sin embargo, documentos revelan que la solicitud para incluir a la empresa en el Registro Único de Proveedores del Estado, fue firmada por Reta.