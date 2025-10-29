Formación para 500 personas que cumplen medidas alternativas a la prisión

La jerarca también señaló que la población actual de la DINAMA comparte características con la población penitenciaria (jóvenes, sin hábitos laborales, con problemas de consumo o salud mental), lo que hace que ofrecer formación constituya una "verdadera oportunidad de cambio".

Compromiso con la capacitación

Por su parte, el presidente de la Fundación UNTMRA, Julio Pérez, indicó que la firma del acuerdo se alinea directamente con los cometidos de la Fundación, que incluyen la capacitación y el apoyo a diversos sectores, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Pérez explicó que, si bien se plantearán áreas específicas, las capacitaciones mantendrán un grado de flexibilidad, definiéndose también según la demanda de los participantes: “Podemos plantear áreas específicas, pero como sucedió en otras experiencias, son los propios involucrados los que piden opciones distintas como barbería o tareas con rápida salida laboral”, sostuvo.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en que este tipo de acciones conjuntas son esenciales para promover la inclusión, la formación y el trabajo digno como herramientas de transformación social. Como proyección futura, se adelantó que se firmará un acuerdo con INEFOP para ampliar la oferta de cursos y promover capacitaciones mixtas, buscando la plena integración social de los usuarios.