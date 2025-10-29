Formación para 500 personas que cumplen medidas alternativas a la prisión

La Fundación UNTMRA y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA) formalizaron este martes un acuerdo de cooperación que impactará en la vida de 500 personas que se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la prisión. El objetivo central es proporcionar formación profesional de calidad como herramienta fundamental de transformación social.
El convenio establece la provisión de herramientas teóricas y prácticas a través de cursos en áreas de gran demanda laboral, como herrería, soldadura y Sistemas Constructivos No Tradicionales, con el fin de mejorar las oportunidades laborales futuras de esta población, tanto en el mercado formal como en emprendimientos por cuenta propia.
Oportunidad de inclusión y cambio
La directora de la DINAMA, Patricia Peralta, destacó la importancia crítica de esta alianza para la Dirección. "Para la mayoría de las personas que atendemos, este ingreso voluntario a un camino de formación y capacitación es fundamental. En muchos casos, no han culminado los ciclos educativos ni han tenido experiencias laborales estables. Por eso, ofrecer una capacitación sólida con certificación puede abrirles la puerta a un empleo real", afirmó Peralta.
La jerarca también señaló que la población actual de la DINAMA comparte características con la población penitenciaria (jóvenes, sin hábitos laborales, con problemas de consumo o salud mental), lo que hace que ofrecer formación constituya una "verdadera oportunidad de cambio".
Compromiso con la capacitación
Por su parte, el presidente de la Fundación UNTMRA, Julio Pérez, indicó que la firma del acuerdo se alinea directamente con los cometidos de la Fundación, que incluyen la capacitación y el apoyo a diversos sectores, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
Pérez explicó que, si bien se plantearán áreas específicas, las capacitaciones mantendrán un grado de flexibilidad, definiéndose también según la demanda de los participantes: “Podemos plantear áreas específicas, pero como sucedió en otras experiencias, son los propios involucrados los que piden opciones distintas como barbería o tareas con rápida salida laboral”, sostuvo.
Finalmente, ambas instituciones coincidieron en que este tipo de acciones conjuntas son esenciales para promover la inclusión, la formación y el trabajo digno como herramientas de transformación social. Como proyección futura, se adelantó que se firmará un acuerdo con INEFOP para ampliar la oferta de cursos y promover capacitaciones mixtas, buscando la plena integración social de los usuarios.